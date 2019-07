Štúdia odhalila, koľko mužov a žien je neverných: CHYBA, kvôli ktorej sa to môže stať aj vám!

CALGARY - Definícia nevery je pre každého z nás odlišná. To, čo mnohí chápu ako podvádzanie, iní vôbec neriešia. A vypracovať presné výsledky štúdií, ktoré by odzrkadľovali reálny stav nevery v partnerstvách, je komplikované, pretože respondenti sú málokedy úprimní v odpovediach. Zaujímavý je aj fakt, že iba mizivých 5 % ľudí si myslí, že jeho partner či partnerka by ich mohli podviesť. Podľa psychológov je dôležité, aby sme v partnerstve o nevere hovorili a nastavili si tak jasné pravidlá.

Nevera a podvádzanie v partnerstve či manželstve je večná téma a zároveň aj strašiak väčšiny vzťahov. Výsledky štúdií sa líšia a ich autori už pri ich formulovaní a vypracovaní spochybňujú ich pravdivosť, pretože máloktorí respondenti sú v odpovediach úprimní.

Ale je tu aj druhá stránka veci. Čo vlastne považujeme za neveru? Je to iba sex alebo už len myšlienka na iného muža či ženu? Stačí, keď zájdete na kávu s kamarátom či kamarátkou?

To, že vnímanie hraníc nevery je individuálna záležitosť, dokazuje aj prípad amerického viceprezidenta Mike Penceho, ktorý odmieta ísť čo i len na obed s inou ženou. Podľa neho ide o prejav úcty k jeho manželke Karen a zároveň pravidlo riadiace sa silným náboženským presvedčením.

A kým mnohí z nás denne sadajú k stolu s osobami opačného pohlavia počas obedov a pracovných prestávok bez toho, aby o tom vôbec premýšľali, je tu výsledok jednej zaujímavej štúdie. Tá potvrdila, že 5,7 % opýtaných uviedlo, že za neveru považujú už len to, keď niekto zaplatí jedlo osobe opačného pohlavia.

Je tu však aj iný výskum, v ktorom 75 % mužov a 68 % žien priznalo, že v určitom momente vo vzťahu nejakým spôsobom podvádzali. Je preto zarážajúce, že iba 5 % ľudí sa domnieva, že ich vlastný partner podviedol alebo ich bude podvádzať.

Svedčí to o tom, že našim partnerom a partnerkám príliš dôverujeme. „Tí, ktorí myslia pozitívne, majú vo všeobecnosti skutočne nafúknutú predstavu o tom, ako sa im budú diať len dobré veci, a tak iba v malej miere očakávajú, že sa im stane niečo zlé,“ hovorí Susan Boonová z Univerzity v Calgary. „Lenže keď ste vo vzťahu, dôverovať partnerovi je dôležité a užitočné, pretože je nezdravé monitorovať po celý čas jeho správanie.“

Podľa nej však ľudia veľmi málo vo vzťahu hovoria o tom, čo považujú za neveru, a to je chyba. Partner či partnerka sú tak často obviňovaní z podvádzania, hoci si vôbec neuvedomujú, že urobili niečo zlé a zradili svoju druhú polovičku.

V nedávnej štúdii až 70 % ľudí uviedlo, že nikdy nehovorili so svojím partnerom o tom, čo sa považuje za podvádzanie. Je to už sťahovanie aplikácií, pomocou ktorých si môže dohodnúť rande naslepo, ale nikdy na takúto schôdzku nepôjde? Na strane druhej približne 18 % až 25 % užívateľov Tinderu je v záväznom vzťahu a práve za pomoci aplikácie hľadajú náhodný sex.

A je tu ešte iná vec. Diskrétnosť. Podozrievanie partnera či partnerky z nevery nenaruší vzťah natoľko, ako to, keď ju niekto prizná. Priznanie k podvádzaniu jasne ubližuje pocitom vášho partnera a existuje veľa možností, ako sa s tým ľudia vyrovnajú. „Všetci zvyčajne hovoria, že by sa rozišli s niekým, kto by ich podviedol. Ale v skutočnosti to nie je jediný spôsob, akým ľudia reagujú,“ hovorí Boonová. „Niekedy je to koniec vzťahu, ale nie vždy."