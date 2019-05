Fascinujúce ZMENY, ktoré sa dejú s vaším telom počas sexu: Zažívate ich aj vy?

LONDÝN - Niekedy sa zdá, že sa počas sexu hýbe celá zem, v skutočnosti však dochádza len k zásadným telesným zmenám. Odborníci pre denník The Sun opísali, čo všetko sa deje s telom počas sexu. Medzi najviditeľnejšie zmeny patria rozšírené zreničky, ale aj zväčšenie penisu či pŕs.

Posteľné oči

Tento názov sa používa v dôsledku zväčšenia zreničiek, ku ktorému dochádza pri sexuálnom vzrušení. Výskumníci z Cornell University ukázali ženám i mužom šteklivé fotografie a zistili, že ich zreničky sa pri pohľade na ne značne rozšírili. U dospelých je normálna veľkosť zrenice od dvoch do štyroch milimetrov, pri vzrušení sa dokážu zväčšiť až na osem milimetrov. U mužov pri sexe často dochádza k dočasnej strate zraku alebo rozmazanému videniu. Muži totiž zadržiavajú dych pred prichádzajúcim orgazmom, ktorý sa snažia zadržať alebo oddialiť. Toto hromadenie tlaku spôsobuje prasknutie malých očných cievok a následné krvácanie.

Zdroj: Getty Images

V hre je aj nos

Prolaktín je hormón produkovaný hypofýzou mozgu. Po orgazme úroveň tohto hormónu stúpa ako u žien, tak aj u mužov. Zlepšuje sa tým čuch a lepšie sa pamätá zápach feromónov partnera. Do tkanív sa hormón môže dostať aj po sexe. Rovnaký proces, prostredníctvom ktorého sa genitálie pripravujú na sexuálny styk, prebieha aj v nose. V dôsledku toho sa výstelka nosa zväčší, čo pripomína upchatý nos alebo potrebu kýchnuť si. "Výtok z nosa a kýchanie sú pravdepodobne dôsledkom opuchu erektilných tkanív vo vnútri nosa, ako aj rýchlejšej cirkulácie krvi," ozrejmil Adam Taylor, profesor anatómie na Univerzite v Lancasteri.

Všetko je v hlave

Hovorí sa, že sex začína v hlave a je to pravda. Blažené pocity spôsobuje prepojenie nervov s centrami potešenia v mozgu. Mozog oboch pohlaví počas orgazmu vyzerá podobne ako mozog osoby užívajúcej heroín. Aktivita laterálnej orbitofrontálnej kôry v mozgu sa zníži a to napríklad ženám pomáha k tomu, aby sa partnerovi úplne oddali a dosiahli orgazmus.

Prsia pod drobnohľadom

Podľa expertov sa ženský prsník dokáže pri sexe zväčšiť až o 25 percent. Krvné cievy v dilatačných tkanivách prsníka ho totiž spevnia a zväčšia. Zároveň krv prúdi do dvorca, oblasti okolo bradavky, čo spôsobí jeho stmavnutie a stvrdnutie.

Zdroj: Getty Images

Srdcové záležitosti

S rastúcim vzrušením rastie aj srdcová frekvencia. Je však chybou myslieť si, že vďaka milovaniu sa dá vynechať tréning. Ťažké dýchanie a rýchlu srdcovú frekvenciu spúšťajú signály z nervového systému, nie sú teda spôsobené fyzickou námahou. Srdcová frekvencia človeka dosahuje v priemere sto úderov za minútu, u žien je to deväťdesiat úderov. Sex sa preto počíta iba ako mierne cvičenie.

Kŕče v nohách

Počas pohlavného styku sa viac napínajú svaly, predovšetkým v momente, keď sa milenci blížia k vyvrcholeniu. Ženy zvyčajne skrútia prsty na nohách, muži zase viac napínajú svaly v okolí zadku a panvy, čo môže viesť k náhlym kŕčom. Práve muži sú náchylnejší na kŕče v nohách, pretože sú počas sexu dlhý čas v neprirodzenej polohe. Paradoxne, najlepším riešením na podobné kŕče je orgazmus. Vedci veria, že uvoľnenie dopamínu súvisiaceho s vyvrcholením zohráva kľúčovú úlohu pri zmiernení kŕčov alebo chvení v nohách.

Zdroj: Getty Images

Zväčšenie jeho pýchy

To, že sa mužovi pred milovaním zväčší penis, je dávno známe. Zväčšia sa však aj jeho semenníky. Nie je to príliš viditeľné, pretože sa stiahnu do slabín, aby mali spermie lepší priechod a kratšiu cestu von. "Miešok sa uzatvára a ťahá semenníky bližšie k sebe," vysvetlil profesor anatómie Adam Taylor. Za všetko zodpovedajú svaly vo vnútorných stranách stehien.

A čo jej pýcha?

Aj vagína sa počas pohlavného styku rozširuje. "Roztiahnutie je fázou vzrušenia, kedy sa zatne sval krčka maternica a svaly okolo pošvy a maternice sa zdvihnú nahor. Tým sa zväčší šírka aj dĺžka vagíny," povedal gynekologický poradca Alex Eskander. Je to tiež znamenie, že vagína je pripravená na prienik.