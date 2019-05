Muž sa pochválil raňajkami: Ľudia pri jeho FOTO plačú od smiechu, kulinárske peklo

S podivným zmyslom pre kuchárske umenie a estetické vnímanie jedla sa na sociálnej sieti podelil s ostatnými užívateľmi nemenovaný muž. Záber na bohaté raňajky mal zrejme vyvolať chuť do jedla, ale pohľad na naservírovanú porciu skôr desí, než navádza k príjemnému kulinárskemu zážitku.

Účet Fry Up Police, kde sa fotografia objavila, je už zasypaný posmešnými komentármi, ktoré nijako a v ničom nešetria autora nepodarku. Pohľad na pripálené vajíčka a nevábne naservírovanú fazuľku s obhorenou slaninkou vydesil väčšinu užívateľov a výtvor na obrázku označili ako najhoršie pripravené raňajky na svete.

“Siri, show me the worst fried eggs in the world.” pic.twitter.com/RcLb0arYMb