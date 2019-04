FOTO Hitlerov samovražedný odkaz ide do dražby: Toto odkázal Nemcom krátko pred smrťou

Hitler svoj posledný odkaz poslal jednému zo svojich najobľúbenejších veliteľov, poľnému maršálovi Ferdinandovi Schörnerovi, ktorý ho žiadal, aby z Berlína utiekol. "Zostanem v Berlíne, aby som sa čestným spôsobom zúčastnil na rozhodujúcom boji o Nemecko a bol dobrým príkladom pre všetkých ostatných. Zvyšok z vás musí vynaložiť všetko úsilie, aby sme vyhrali bojo o Berlín. Pomáhajte rázne, čím skôr," stojí v liste. Nacistický diktátor veril, že týmto spôsobom urobí pre Nemecko tú najlepšiu službu.

Aukčná spoločnosť Alexander Historical Auctions v americkom Marylande, ktorá bude Hitlerov odkaz dražiť, odhaduje jeho minimálnu hodnotu na 30-tisíc dolárov (27-tisíc eur). Aukcia sa začne 30. apríla a potrvá dva dni. "Neexistuje žiadny iný písomný dôkaz o tom, že Hitler mal v úmysle zostať a zomrieť v Berlíne, kde ho mohol ktokoľvek nájsť," povedal riaditeľ aukčnej spoločnosti Bill Panagopulos.

V odkaze sa Hitler snaží vykresliť samého seba ako statného vodcu svojich mužov aj napriek tomu, že sa neskôr zavrel do spálne a strelil si guľku do hlavy. Súčasťou odkazu je aj list od Schörnera, ktorý Hitlera prosí, aby z Berlína utiekol. "Chcel by som vás požiadať, aby ste v tejto pohrebnej hodine opustili Berlín. Ak spadnete, Nemecko spadne tiež. Milióny Nemcov čakajú na príležitosť vybudovať nové Nemecko spoločne s vami," odkázal maršál svojmu vodcovi. Führer sa však ocitol v komplikovanej pozícii. Na poobedňajšej konferencii o dva dni neskôr utrpel nervový kolaps, keď zistil, že jeho príkazy na záchranu Nemecka boli nedodržané. "Hitler rečnil o zrade a nekompetentnosti svojich veliteľov. Výbuch zlosti zakončil slovami, že prehrali vojnu," uviedol Panagopulos.

Hitler aj naďalej zostal v Berlíne a odmietol poslednú šancu na útek. Napokon spoločne so svojou dlhoročnou partnerkou Evou Braunovou spáchal samovraždu. Podľa slov tých, ktorým sa podarilo opustiť bunker ešte pred príchodom Červenej armády, sa Hitler obával, že ho zajmú alebo zabijú a jeho telo zosmiešnia na verejnosti. Vo svojom závete menoval Schörnera za vrchného veliteľa nemeckej armády a zároveň svojho nástupcu.