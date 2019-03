Dvojník Adolfa Hitlera prezradil najčudnejšiu vec, ktorú od neho žiadali

Nenápadný Neil Holmes pracuje cez deň ako ošetrovateľ v nemocnici, no keď príde domov, vymení rovnošatu a nastupuje do ďalšej, finančne veľmi zaujímavej práce. Privyrába si totiž tým, že stvárňuje nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Za desaťminútové číslo inkasuje slušných 500 eur. Začal s tým pred pätnástimi rokmi. "Obliekol som si uniformu, nalepil si fúzy a upravil som si vlasy gélom. Už po troch týždňoch som dostal prvú zákazku a privyrábam si tak až doteraz," opisuje Neil svoje začiatky.

Bývalého vodcu Tretej ríše stvárňuje v seriáloch, komédiách, má za sebou účinkovanie v divadle a niekedy ho pozývajú na besedy o druhej svetovej vojne. On však sníva najmä o veľkej úlohe v historickej ságe. Holmes priznal, že sú aj kšefty, do ktorých by nikdy nešiel. "Nechcem mať nič spoločné s pravicovými extrémistami. Privyrábam si síce napodobňovaním Hitlera, ale s jeho názormi som nikdy nebol stotožnený," vysvetľuje.

Raz dostal dokonca zvláštnu ponuku od nejakého mladíka, ktorý ho pozýval na otcovu svadbu spoločne s dvojníkom Winstona Churchilla. "Chcel, aby sme počas hostiny zabávali svadobčanov nejakou hádkou. Ale toto nie je to, čo chcem robiť a odmietol som to."

O Holmesovej vedľajšej práci vie len málokto. Hitler je totiž nenávidená postava a Neil sa bojí, že by ľudia nemali pre takéto aktivity pochopenie. Súčasťou prípravy na jeho vystúpenie nie je iba obliekanie kostýmu či lepenie fúzov a gélovanie vlasov. Tajomstvo úspechu vraj spočíva v tvárovej expresii. "A tiež si dávam pozor na to, aby som sa nikdy nepozeral na ľudí, pred ktorými vystupujem. Vždy hľadím ponad publikum presne tak, ako to robil Führer," dodal Brit.