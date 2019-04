Poburujúci ZOZNAM: Mladík zverejnil deväť dôvodov, prečo by muži nemali randiť so slobodnými matkami

LONDÝN - Istý mladík z Veľkej Británie zverejnil rozporuplný zoznam dôvodov, prečo by sa muži mali vyhýbať vzťahom so slobodnými matkami. Na túto kategóriu žien má vyhranený názor a tvrdí, že všetky jeho poznatky vychádzajú z vlastnej skúsenosti, takže nemôžu byť scestné a skreslené.

Nezadané mamičky, ktoré sa samé starajú o deti, je realita bežných dní. Richard Cooper však varuje mužov, aby sa takýmto ženám vyhýbali. Vhupnutím do vzťahu s nimi totiž podľa neho idú do veľkého rizika a keď sa všetko náhodou skončí, je im smutno nielen za partnerkou, ale aj za jej deťmi, čím sa ich bolesť iba znásobí. Slobodné matky označil za požieračky peňazí a likvidátorky snov, ktoré ničia mužom mentálnu výbavu. Navyše sú vraj ich telá už "zruinované".

Zdroj: Getty Images

Richard sám je otec a údajne vie, o čom hovorí. Vychádza z vlastnej skúsenosti, pretože žil tri roky s matkou dvoch detí. Zostavil kontroverzný zoznam deviatich dôvodov, prečo sa podľa neho neoplatí randiť so slobodnými matkami.

1. Keď sa vzťah skončí, bolesť bude dvojnásobná a možno aj trojnásobná, pretože vás opustí nielen partnerka, ale aj jej deti, ktoré si časom obľúbite.

2. Takéto ženy majú pochybný úsudok a nedokážu vyhodnotiť situácie.

3. Buďte pripravený na to, že nikdy nebudete pre ňu priorita.

4. Vaša partnerka si bude myslieť, že svet sa točí iba okolo nej, prípadne okolo jej detí.

5. Sú to ženy trpiace emocionálnou neprístupnosťou a málokedy si priznajú chybu.

6. Jej deti pôjdu vždy proti vám.

7. Tieto ženy majú skreslené vnímanie samých seba, myslia si, že na stupnici sú číslo desať, ale v skutočnosti sú iba šesť.

8. Vašu partnerku nebudete mať iba pre seba.

9. Takýto vzťah je100-percentný vklad s nulovou návratnosťou.

Zdroj: Getty Images

Cooper sa zmienil aj o tom, že zoznamovacie weby sú plné takýchto žien, pretože "životnosť" ich partnerov je veľmi krátka a sú vlastne takmer stále nezadané. "Som si istý, že veľa mužov má s nimi skúsenosť a ich pocity sú podobné tým mojim," vyjadril sa.

Na jeho názor už reagovali viacerí užívatelia. "Nezadané mamičky sú príliš drahá záležitosť," napísal Jonathan Cass (52) a tiež priznal, že by nikdy nechcel byť vo vzťahu ten druhý. Aj ďalší muž, Paul Dakers (45), poznamenal, že by nedokázal zvládať emócie, ktoré by v ňom vyvolávali cudzie deti. Dan Mower (46) by sa zasa v takomto vzťahu obával toho, že by ho deti rušili v čase, keď by túžil po intímnostiach s ich matkou.