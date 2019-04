Toto je dôvod, prečo by vám dnes mal šéf dovoliť v práci si pospať! Ale nie po štvrtej hodine

Zmena času vplýva na každého inak. Niekto ju "predýchava" aj niekoľko týždňov, iný zas žiadne negatívne následky na sebe nepociťuje. Predĺženie dňa ale v každom prípade znamená skrátenie spánku, a preto by vám váš šéf mal dnes dovoliť v práci si schrupnúť. Pauza na spánok by mala prísť niekedy medzi druhou a štvrtou hodinou poobede.

Doktorka Nerina Ramlakhanová z Univerzity v Leedse uviedla, že zmena času niektorým pracovníkom prinesie iba štyri hodiny spánku. "Strata čo i len hodiny spánku je pre ľudí, ktorí majú problémy so spánkom, mimoriadne škodlivá," tvrdí. Mnohí ľudia totiž trpia spánkovým deficitom a okrem toho sme, na rozdiel od našich predkov, stále vystavení neprirodzenému žiareniu z elektroniky okolo nás.

Zdroj: Getty Images

V súvislosti s nedeľňajším posunom času o hodinu vpred Ramlakhanová navrhuje, aby šéfovia dnes povolili svojim zamestnancom hodinový spánok v práci. Dopriať by ste si ho mali medzi druhou a štvrtou hodinou popoludní. Neskôr sa to už neodporúča, pretože by to mohlo mať negatívny vplyv na nočný spánok. S nedostatkom spánku sa spája aj množstvo zdravotných problémov, ako napríklad depresia, cukrovka či srdcové ochorenia.