Vedci sa nestačili diviť: Anakonda priviedla na svet mladé, samca nikdy ani len nevidela

BOSTON - Začiatkom tohto roka si zamestnanci akvária New England Aquarium v Bostone všimli, že jedna z ich anakond privedie na svet potomstvo. Nešlo by o nič výnimočné, ak by budúca trinásťkilogramová matka nežila v teráriu iba so samičkami. Záhada počatia však bola zakrátko odhalená.

V januári priviedla na svet trojmetrová anakonda zelená v New England Aquarium v Bostone svoje mláďatá. Z potomstva samičky, ktorú familiárne volajú Anna, sa narodilo niekoľko hadov mŕtvych, nejaké uhynuli po pôrode a nažive nakoniec zostali iba dva kusy. Na celej udalosti by nebolo nič divné, keby plaz nežil v teráriu výlučne so samicami. Došlo tak k sexuálnej reprodukcii známej ako parthenogenéza, kedy sa potomstvo vyvíja v tele neoplodnenej matky.

„Anninu históriu sme mali zmapovanú. Oplodnenie samcom sme mohli rovno vylúčiť, pretože sa narodila v starostlivosti certifikovanej organizácie plazov. Do nášho zariadenia ju priviezli ako veľmi mladú a nikdy nebola v styku so žiadnym samcom,“ vysvetlili zamestnanci New England Aquarium vo svojom blogu. „Aj neskoršie DNA testy potvrdili, že išlo o parthenogenézu a dva hady, ktoré prežili, sú klony svojej matky.“

Vo voľnej prírode dochádza k tomuto javu u všetkých bezstavovcov a stavovcov, ale nie u cicavcov. Ide o živočíchy, ktorých životný cyklus je buď krátky alebo telo samice jednoducho vyhodnotí, že je čas na potomstvo, ale nemá možnosť kontaktu so samcom. Niektoré druhy plazov sú známe tým, že dospejú k reprodukcii, keď matka jednoducho pretransformuje svoje vajíčko na samčiu spermiu.