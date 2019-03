VIDEO Potápača takmer zhltla veľryba! Príbeh ako z Biblie s nečakaným koncom

Schimpf už pätnásť rokov organizuje potápačské výpravy za morským životom. Jeho práca sa za toto obdobie pre neho stala rutinnou záležitosťou. Lenže na svoju poslednú skúsenosť určite len tak ľahko nezabudne. Jeho tím rozdelený do dvoch skupín nakrúcal pulzujúci morský život, keď sa vtom na scéne objavil vráskavec a do svojej obrovskej papule zachytil práve Rainera. Šokovaní kolegovia v nemom úžase hľadeli, ako sa pohráva s jeho telom. Veľmi si vydýchli, keď ho nakoniec veľryba vypľula a on bez vážnejších zranení doplával naspäť na loď.

Zdroj: Youtube/TODAY

"Nakrúcal som a zrazu som cítil obrovský tlak v bokoch. Na takúto situáciu sa nedá pripraviť, tak som iba zadržal dych a dúfal som, že sa cicavec so mnou neponorí príliš hlboko," opísal dramatické chvíle potápač.

Mimochodom, vráskavec dosahuje dĺžku od 12 do 16 metrov a je schopný ponoriť sa do hĺbky až 300 metrov. Rainer teda môže hovoriť o obrovskom šťastí a nečudo, že po zverejnení jeho príbehu ho mnohí prirovnávajú s postavou Jonáša. Podľa biblického príbehu tohto proroka pohltila veľryba, keď neposlúchol Pána a nešiel do Ninive. Za trest musel tráviť vo vnútri cicavca dlhé tri dni plné pokánia a až potom ho veľryba vypľula.