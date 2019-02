Máte problémy s hmotnosťou? V týchto momentoch v živote najviac priberáte

Priberanie je pre mnohých úplne bežnou záležitosťou, obzvlášť ak nastanú obdobia plné zmien alebo prevratov. To však ešte neznamená, že sa stúpajúcej ručičke na váhe musíme podvoliť. Tu je pár tipov, ako tomu účinne a hravo zabrániť.

Puberta

Dievčatá prirodzene naberajú na váhe, pretože tukové bunky v ich tele sa vyskytujú vo väčšom množstve ako u mužov a zároveň sú väčšie. Puberta mení tvar tela, pokým organizmus nezaznamená dostatok tuku, nespustí sa dokonca ani menštruácia. Tínedžeri tiež potrebujú viac kalórií než dospelí na to, aby svojmu telu zadovážili potrebnú energiu na rast a vývoj. Preto by nemali mať prílišné obavy z priberania. Tlak spoločnosti a mediálny obraz ľudského tela tínedžerom síce nepomáha, no mali by vedieť, že priberanie v puberte naozaj nie je nič nezvyčajné.

Zdroj: Getty Images

Odchod z domu alebo štart na univerzite

Kolobeh stresu, popíjania a nezdravého stravovania môže za naberanie kíl u ôsmich z desiatich študentov. "Kombinácia toho, že môžete jesť čo chcete, kedy chcete, riadenie vlastného rozpočtu a pocit slobody u veľa mladých ľudí vyústi do nezdravého stravovania, abnormálneho pitia alkoholu a nedostatku spánku," uviedla doktorka Sally Nortonová. Rodičia by preto mali naučiť svoje deti základným zručnostiam varenia, aby si dokázali jedlo pripraviť sami.

Tehotenstvo

Priemerná žena počas tehotenstva priberie približne 10 kilogramov, čo sa považuje za zdravé. Dieťa, placenta a plodová voda v sebe skrývajú takmer dva litre krvi a zásobovanú energiu, ktorú telo využije pri dojčení. Napriek tomu, že získať pár kíl navyše kvôli zmenenému stravovaniu je zdravé, "jesť za dvoch" už zdravé nie je, dokonca ani počas tehotenstva.

Nortonová radí, aby sa tehotné ženy porozprávali so svojimi pôrodnými asistentkami a požiadali ich o radu. Je potrebné sa zamerať skôr na živiny než na získanie hmotnosti. Odborníčka taktiež upozorňuje, že tehotné ženy by sa nemali vyhýbať pohybovým aktivitám. Nemusí ísť o hodinové cvičenia, najlepšou alternatívou je chôdza či plávanie.

Zdroj: Getty Images

Manželstvo/spoločné bývanie

Štúdia Univerzity v Glasgowe dokázala, že novomanželia počas prvého roku spoločného života pribrali v priemere 1,8 až 2,5 kila, zatiaľ čo páry, ktoré spolu žijú tri mesiace, za to isté obdobie zaznamenali prírastok maximálne 1,8 kg. Výživová poradkyňa Catherine Hankeyová vysvetlila, že keď dvaja ľudia spolu žijú, jedlo sa stáva ústredným bodom ich vzťahu. "Je ľahké prispôsobiť sa stravovacím návykom svojho partnera a zvyknúť si na veľkosť jeho porcií," píše Nortonová. Riešením je vrátiť sa späť k vlastným zvykom pri jedení, ideálne je tiež vyhnúť sa každodennej konzumácii jedla v reštauráciach a rýchlych občerstveniach. Doktorka odporúča, aby si pár našiel spoločné cvičenie, ktoré bude každý deň praktizovať.

Sedavé zamestnanie

Šesť z desiatich ľudí pracujúcich v kancelárii priznalo, že majú sedavý životný štýl. Denne v práci presedia až osem hodín. Väčšina tiež zistila, že počas práce na stoličke je čoraz ťažšie odolať sladkým dobrotám od kolegov. Sedenie je novodobé fajčenie, varujú experti. Zvyšuje riziko srdcových ochorení a cukrovky typu 2. Mali by ste preto vyvinúť vedomé úsilie o väčšiu pohybovú aktivitu počas dňa. Používajte schody, choďte za kolegami osobne namiesto písania mailov, postavte sa, keď telefonujete. Nie je dobré v kancelárii obedovať, nájdite si chvíľu na krátku prechádzku na čerstvom vzduchu či obed na mieste mimo kancelárie.

Zdroj: Getty Images

Koniec fajčeniu

Podľa výskumu ľudia v priebehu prvého roku bez cigarety priberú asi päť kilogramov. Fajčenie urýchľuje metabolizmus, takže telo spaľuje kalórie rýchlejšie a zároveň je potlačená chuť na jedlo. Bývalí fajčiari si viac vychutnávajú jedlo, pretože zrazu cítia chute a vône oveľa výraznejšie. Jedlom tiež často nahrádzajú potrebu zamestnať svoje ruky.

Dobrou radou je udržiavať zrýchlený metabolizmus pravidelným cvičením, telo tak ľahšie prekoná šok. Snažte sa vyhnúť záchvatom prejedania tým, že budete mať vždy po ruke zdravé pochúťky. Najideálnejšou voľbou sú orechy, sušené či čerstvé ovocie a zelenina. Ak by to nepomohlo, odporúča sa vyskúšať nikotínové náplasti, ktoré potlačia chuť do jedla.

Stres

Všetci to poznáme, príval sladkých a tučných jedál, pretože sme v strese. Sladké a nezdravé jedlo spúšťa v mozgu zónu potešenia, a preto sa cítime lepšie. Bohužiaľ, kortizol, stresový hormón, v takýchto situáciách hromadí tuk v oblasti pása a brucha, čo je veľmi zlé pre naše zdravie. Je jasné, že úplne sa stres zo života odstrániť nedá, ale dajú sa nájsť rôzne stratégie, ako so stresom bojovať aj bez prejedania sa. Namiesto toho, aby ste si dopriali kúsok torty, prípadne pohár alkoholického nápoja, zvoľte radšej prechádzku. Pobyt na čerstvom vzduchu vám prospeje, nehovoriac o tom, keď do prechádzky zapojíte aj priateľov.

Zdroj: thinkstock.com

Štyridsiatka na krku

"Naše telo potrebuje menej energie než dospievajúca mládež či telo tehotnej alebo dojčiacej ženy, no napriek tomu jeme rovnako, ako za starých čias," upozorňuje Nortonová. Okrem toho počas starnutia strácame asi osem percent svalovej hmoty, čo vedie k spomaleniu metabolizmu a ťažkosti s chudnutím. Ďalším faktorom v hre sú psychologické dôvody, ktoré často vedú k stresu. Pokúste sa jesť viac bielkovín a cvičiť s ľahkou váhou. Veľmi dôležitý v tomto smere je aj spánok. Je dokázané, že ak je spánok nedostačujúci, nasledujúci deň siahame po sladkých a vysokokalorických potravinách, pretože potrebujeme rýchlu energiu na bežné fungovanie. Tak prijmeme zbytočne veľa kalórií, ktoré si telo uloží v podobe tuku.

Menopauza

Ženy v strednom veku v priemere priberú 0,45 kg ročne v dôsledku menopauzy. To znamená, že žena, ktorej menopauza začne ako 45-ročnej, môže ľahko pribrať viac než desať kíl v priebehu desiatich rokov. Pokles hladiny estrogénu má za následok redistribúciu telesného tuku, takže nadmerné kilogramy sa väčšinou usádzajú v oblasti pása či brucha. V tomto období vás dobehnú aj všetky jo-jo diéty, ktoré ste v minulosti skúšali. Väčšina žien vo veku 50 rokov potrebuje asi o 200 kalórií menej než jej 30 či 40-ročná verzia. Ženy by sa mali viac sústrediť na živiny v strave, než na počítanie kalórií.

Zdroj: Getty Images

Ďalšie faktory:

Gény

Existujú gény náchylné na obezitu, ako napríklad gén FTO. Ten spôsobuje väčšiu pravdepodobnosť vlčieho hladu a konzumovanie vysokokalorických potravín. Vo všeobecnosti však vedci tvrdia, že genetická výbava každého človeka má obmedzený účinok na telo.

Nedostatočná činnosť štítnej žľazy

Štítna žľaza ovplyvňuje metabolizmus, ktorý je rovnako dôležitý v procese chudnutia, ako aj priberania. Príliš veľa hormónu tyroxínu spôsobuje úbytok hmotnosti, kdežto príliš veľa tohto hormónu vedie naopak k priberaniu.

Policystický ovariálny syndróm

Tento syndróm spôsobuje nerovnováhu ženských pohlavných hormónov a zároveň spôsobí prebytok mužského pohlavného hormónu testosterónu v ženskom tele. Práve testosterón môže za to, že ženy s policystickým ovariálnym syndrómom priberajú.

Lieky

Niektoré antidepresíva a kortikosteroidné tabletky, ktoré sa využívajú na liečbu určitých zápalových stavov, môžu zvýšiť chuť do jedla. Rovnako je na tom aj antikoncepcia, preto je potrebné dbať na pravidelný pohyb.