Vedci vytvorili novú technológiu, ktorá môže zničiť internet: Zo strachu to doteraz tajili

Skupina vedcov podporovaná vynálezcom a vizionárom Elonom Muskom vytvorila prediktívny textový stroj, ktorý je údajne taký dobrý, až sa ho výrobcovia obávajú predstaviť svetu. Takzvaný GPT-2, textový stroj vzniká na báze Al-video technológie, ktorá dokáže realisticky replikovať celebrity alebo svetových lídrov.

We've trained an unsupervised language model that can generate coherent paragraphs and perform rudimentary reading comprehension, machine translation, question answering, and summarization — all without task-specific training: https://t.co/sY30aQM7hU pic.twitter.com/360bGgoea3 — OpenAI (@OpenAI) 14. februára 2019

Služba Google či Gmail využíva technológiu prediktívneho textu a dokonca dáva na výber predvolené odpovede. Nové zariadenie je však na úplne inej úrovni. OpenAl, mimovládna organizácia pre výskum umelej inteligencie, vytvorila dokument, ktorý preukazuje zdatnosť svojho prediktívneho textového softvéru vrátane príkladov jeho práce.

V jednom stroj zaznamenal dve vety týkajúce sa objavu stáda jednorožcov v nepreskúmanom údolí Ánd. Ďalší text rozvíja príbeh o jednorožcoch a je doplnený o falošné vyhlásenia ľudí. I tak má ale mimoriadne presvedčivý obsah. Softvér má ťažkosti s príliš technickými alebo ezoterickými druhmi obsahu, inak je však schopný produkovať texty na primeranej úrovni.

Niekoľko novinárov z britského denníka The Guardian dostalo príležitosť technológiu vyskúšať. "Al dokáže písať presne tak, ako ja. Prichádza robotia apokalypsa," povedala novinárka Hannah Jane Parkinsonová. OpenAl počítač získal jej článok a napísal dokonalú obdobu článku, medzi oboma verziami neboli prakticky žiadne kvalitatívne rozdiely. "OpenAl má potenciu úplne devastovať. Mohlo by to zhoršiť už v súčasnosti masívny problém so šírením falošných správ a rozšíriť tak zavádzanie a fanatizmus, ktoré roboti už dokážu vylúčiť zo sociálnych médií," doplnila Parkinsonová.

Musk neustále tvrdí, že umelá inteligencia je jednou z hlavných potenciálnych hrozieb, ktorým bude ľudstvo v budúcnosti čeliť. OpenAl má preto za cieľ rozvíjať technológiu bezpečným a zodpovedným spôsobom. Organizácia väčšinou bez problémov zverejňuje celý obsah svojich výskumov, no tento zatajila zo strachu pred jej zneužitím. "Hlavným aspektom pre nás nie je umožniť škodlivé použitie technológie. Zverejnili sme len výskumný dokument a malý model," uviedol riaditeľ OpenAI Jack Clark.

Podľa neho by softvér mohol byť zneužitý na generovanie zavádzajúcich spravodajských článkov, vydávanie sa za iné osoby online, automatizovanie falošných alebo nemiestnych obsahov na sociálnych sieťach a tiež automatizovanie podvodných e-mailov. V konečnom dôsledku bude pravdepodobne hlavnou otázkou, či skutočne prevažujú klady nad zápormi.