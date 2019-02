Pod nemeckým jazerom vrie vulkán: Vedci nebezpečenstvo výbuchu odmietajú, ale...

Na hladine jazera možno pozorovať bubliny.

Zdroj: YouTube/Schiffs Kanal

MENDIG - Pod hladinou západonemeckého jazera Laacher See drieme vulkán, z ktorého ešte stále stúpa magma. Podľa nemeckých vedcov to dokazuje aj krátka séria zemetrasení, ktorú nedávno zaregistrovali. Sopka je podľa nich stále aktívna, prejavuje sa to ale iba bublaním vo vodách jazera. Podľa štúdie uverejnenej v odbornej tlači bezprostredné nebezpečenstvo výbuchu nehrozí, uvádza agentúra DPA.