Odborníci varujú: Toto sú najväčšie HROZBY, ktorým bude čeliť svet v roku 2019

Svetové ekonomické fórum (WEF) každoročne zverejňuje správu o globálnych rizikách, ktorá vychádza z hodnotení a názorov tisícky rozhodujúcich, politických činiteľov z verejného i súkromného sektora, ako aj z akademických pôd a občianskych spoločností. Organizácia dala dokopy desať najväčších hrozieb, ktoré budú sužovať svet v roku 2019.

Vyskytujú sa tam také, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou naplnia, no aj také, ktoré by na nás mali najväčší dopad. Nie je nijakým prekvapením, že environmentálne hrozby obsadili prvé priečky. "Zo všetkých rizík sa ľudstvo najviac zaujíma o životné prostredie, pretože práve to mieri ku katastrofe," varuje správa.

Extrémne zmeny počasia, zlyhania v zmierňovaní klimatických dopadov aj prírodné katastrofy, to sú tri najpravdepodobnejšie riziká, s ktorými sa bude musieť vysporiadať modrá planéta v nasledujúcich mesiacoch. Ekologické katastrofy spôsobené človekom, strata biodiverzity i ekologický kolaps sa nachádzajú v prvej desiatke. Zaujímavé je, že rovnaké riziká sa objavili aj v správe pre rok 2018.

V dôsledku bezprecedentných prírodných udalostí, ako napríklad erupcia sopky v Guatemale či Anak Krakatoa, následné cunami v Indonézii, najhoršie požiare v Kalifornii, rekordy lámajúce teploty v Austrálii a Európe sa možnosť výskytu rovnakých rizík objavila aj v správe roku 2019. Napriek tomu, že dominujú prírodné hrozby, nezaostávajú ani technológie.

Online podvody, krádeže dát, kybernetické útoky a zrútenie kritického myslenia sa v správe spomínajú tiež vzhľadom na to, že prichádza doba bojujúca s falošnými správami a hackerskými útokmi. Prekvapujúce je, že odborníci varujú aj pred geopolitickým a geoekonomickým napätím, ktoré môže vyvrcholiť vo vzájomnú spoluprácu veľkého množstva ľudí.

Deväť z desiatich anketovaných odpovedalo, že čaká zhoršenie v hospodárskej a politickej konfrontácii medzi svetovými veľmocami. To znamená, že aj napriek prvenstvu prírodných katastrof patrí medzi potenciálne riziká aj globálne napätie a politické rozdiely. "Ešte nikdy nebola potreba spolupráce v globálnych problémoch naliehavejšia ako teraz," tvrdí Borge Brende, predseda WEF.