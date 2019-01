Bill Gates prezradil, aká bola jeho najlepšia investícia v živote: Zarobil vďaka nej miliardy

NEW YORK - Miliardár Bill Gates v rozhovore pre denník The Wall Street Journal prezradil, aká bola jeho najlepšia životná investícia. Prekvapivo nespomína Microsoft, ktorého je spoluzakladateľom. Filantrop a technologický magnát tvrdí, že peniaze darované globálnym zdravotným skupinám, ktoré kupujú a distribuujú lieky, sa z dlhodobého hľadiska vyplatili najviac. Dôležitejšie ako peniaze sú totiž podľa neho zachránené životy.

"Technológie sú biznis, ktorý raz stúpa, raz klesá, ale poväčšine stúpa a rastie. Vždy som predpokladal, že desať percent mojich investícií do technológií celosvetovo uspeje. V ďalších 90 percentách som predpokladal zlyhanie," spomína Gates v článku. Zároveň priznáva, že keď prvýkrát opustil spoločnosť Microsoft kvôli svojej filantropii, myslel si, že firma zostane stabilnou. Uvedomoval si, že objavenie novej vakcíny je rovnako náročné ako objavenie novej technológie. No mýlil sa, vakcíny sa objavujú oveľa ťažšie.

Každopádne, po dvoch desaťročiach v tejto oblasti sa objavila investícia, ktorá prekvapila dokonca aj Gatesa. Ide o investíciu do nákupu a distribúcie liekov. "Nákup lekárskych potrieb a ich distribúcia do žiadaných častí sveta môže znieť jednoducho, dokonca trochu nudne, ale vôbec to tak nie je," podotýka. Na to, aby sa zachránili ľudské životy v rozvojových krajinách, je potrebná distribúcia liekov do vzdialených dedín či vojnových zón. Za posledných dvadsať rokov Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov získala desať miliárd dolárov.

Multimiliardár vymenoval tri organizácie, ktoré boli zodpovedné za správne využitie tohto objemu peňazí na záchranu ľudských životov. Spoločne pomohli distribuovať vakcíny, lieky, lôžka a ostatné položky potrebné na to, aby mohli čeliť chorobám ako AIDS, malária, tuberkulóza či detská obrna. Táto investícia sa nemohla vyplatiť viac. V priebehu 19 rokov sa úmrtnosť detí z rodín nižšej, resp. strednej vrstvy znížila o 40 percent. Počet obetí AIDS-u klesol na polovicu a rovnako sa eliminovali aj prípady detskej obrny, v roku 2018 ich bolo evidovaných iba 31.

Gates dodáva, že zdravie je ekvivalentom bohatstva, pretože keď sú ľudia zdraví, môžu chodiť do práce alebo do školy. Ak by investoval desať miliárd do energetických produktov, vrátilo by sa mu 150 miliárd. V prípade infraštruktúry by inkasoval 170 miliárd dolárov. Investícia do liekov a pomoci druhým ľuďom mu však v konečnom dôsledku priniesla až 200 miliárd. Skutočným bohatstvom je teda zdravie.