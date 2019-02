Britský miliardár (57) sa plesol po vrecku: Zo sumy, ktorú daroval, sa vám zatočí hlava

David Harding

LONDÝN - Britský biznismen David Harding venuje 100 miliónov libier (cca 114 miliónov eur) Cambridgeskej univerzite, kde pred 40 rokmi vyštudoval fyziku. Informoval o tom dnes denník The Times, podľa ktorého je to najvyšší jednorazový dar vzdelávacej inštitúcii, aký kedy britský občan venoval. Miliardár Harding chce svoje peniaze venovať najmä na to, aby univerzita mohla zvýšiť počet postgraduálnych študentov, ďalšie prostriedky poputujú chudobným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.