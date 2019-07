Veľká zmena v REBRÍČKU najbohatších ľudí sveta: Pápež módy zosadil Billa Gatesa

Bernard Arnault. Toto meno zrejme mnohým nič nehovorí, no podľa najnovších rebríčkov Bloombergu a Forbes je druhým najbohatším mužom planéty. Bill Gates sa nikdy nedostal na horšie než druhé miesto, no prvýkrát po siedmich rokoch ho predbehol francúzsky podnikateľ, ktorý je najväčším funkcionárom koncernu LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton.

Francúz predbehol Gatesa

Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index (Miliardársky index Bloomberg) je najbohatším človekom stále majiteľ Amazonu Jeff Bezos. Jeho majetok prvýkrát prekročil hodnotu 100 miliárd dolárov, s majetkom 124 miliárd (okolo 111 miliárd eur) si tak stabilne udržiava prvú priečku. Hneď za ním však nasleduje Arnault, ktorého majetok dosiahol 107,6 miliárd dolárov. Spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa predbehol o viac ako 200 miliónov. Pred siedmimi rokmi mal pritom jeho majetok podľa Forbesu hodnotu 29 miliárd.

Arnault na módnej prehliadke Louisa Vuittona Zdroj: SITA/AP/Francois Mori

Svojou vlastnou zásluhou zvýšil Arnault svoj majetok o 39 miliárd. Ide o najväčší individuálny zisk medzi 500 ľuďmi v rebríčku Bloombergu. Spoločný zárobok prvých troch miliardárov v tabuľke prevyšuje individuálne trhové hodnoty takmer každej spoločnosti v akciovom indexe S&P 500, ktorý zahŕňa akcie 500 najväčších podnikov v Spojených štátoch obchodovaných na burze.

Zdroj: bloomberg

Kto je Bernard Arnault?

Bernard Arnault alebo francúzsky Donald Trump, Terminátor, pápež módy či vlk v kašmíre. Aj toto sú prezývky, ktoré si počas 40-ročného podnikania vyslúžil najbohatší Francúz a jeden z najvplyvnejších svetových obchodníkov. Jeho meno a tvár sú symbolom luxusu, ktorý zapĺňa stránky všetkých módnych magazínov.

Arnault s manželkou Zdroj: SITA/AP/Mary Altaffer

Do rodinného biznisu sa pridal v roku 1971 a o desať rokov neskôr sa presťahoval do USA, keď sa vo Francúzsku dostali k moci socialisti. Vtedy bol považovaný za „málo známeho developera, ktorý sa snažil rozšíriť vplyv svojej ctihodnej francúzskej rodiny v mestečku New Rochelle v New Yorku“. Takto o ňom písal New York Times v roku 1989.

Z malého developera drsný americký podnikateľ

Na trh s luxusnými značkami vstúpil v roku 1984 nadobudnutím takmer zbankrotovanej francúzskej textilnej spoločnosti. Zlomovým bodom bola práve kúpa tejto spoločnosti - Boussac Saint-Freres, v ktorej portfóliu sa nachádzalo niekoľko podnikov. Neskôr predal aj ostatné majetky podniku, nechal si len prestížnu značku Christian Dior a obchodný dom Le Bon Marché. Peniaze potom použil na zisk kontrolného podielu v spoločnosti LVMH, ktorá vznikla v roku 1987 fúziou luxusnej módnej značky Louis Vuitton, výrobcom šampanského Moët a koňaku Hennessy.

Zdroj: SITA/AP/Michel Euler

Arnault neskôr vytlačil z mieste prezidenta Louisa Vuittona z vedenia a prevzal jeho stratégia, ktorú v ďalších rokoch opakoval a vybudoval obrovský konglomerát s luxusným tovarom, ktorý dnes vlastní mnohé prestížne módne značky ako Donna Karan, TAG Heuer, Givenchy a iné. Patrí mu podiel v sieti supermarketov Carrefour, cestovnej kancelárii Go Voyages. Je výrobcom jácht Royal Van Lent. Zarába aj na hoteli Cheval Blanc, ktorý postavil v zimnom stredisku Courchevel.

Luxusní titáni

Dnes je holding najbohatšieho muža francúzska najväčším akcionárom spoločnosti s podielom takmer 47 percent všetkých akcií. Arnault a jeho rodina sú medzi tými „luxusnými titánmi“, ktorí podnúkli v apríli viac ako 650 miliónov dolárov na rekonštrukciu katedrály Notre Dame potom, čo vyhorela. Francúzska tlač často kritizovala jeho drsný americký štýl podnikania, no The Telegraph ho opísal ako muža s rafinovaným vkusom, ktorý okrem podnikania hrá na klavír a je zberateľom umenia. Jeho umelecká kolekcia zahŕňa obrazy mnohých známych maliarov.

Zdroj: SITA/P/Michel Euler

Pápež módy, ako ho zvyknú novinári prezývať, s luxusom nielen obchoduje. Sám sa ním rád aj obklopuje. Býva v dome s výhľadom na Eiffelovku, ktorý bol kedysi hotelom. V Paríži postavil dokonca múzeum súčasného umenia a s rovnakým zápalom podporuje aj charitu. O tom sa však s médiami odmieta zhovárať. Pred necelým rokom žiadal o belgické občianstvo. Nevoňala mu totiž 75-percentá milionárska daň, ktorú zvaiedli Francúzi. Po ostrej kritike však v apríli minulého roka svoju žiadosť o občianstvo stiahol, naďalej tak ostáva v rebríčku miliardárov Francúzom číslo jeden.

Francúzski miliardári bohatnú najrýchlejšie na svete

Francúzsku, v ktorom sa prehlbuje priepasť medzi bohatými a chudobnými, priniesla prvá polovica tohto roka občianske nepokoje. Davy protestujúcich požadovali v tamojších uliciach vyššie mzdy a dôchodky. Ich najbohatší spoluobčania za sebou však majú podľa agentúry Bloomberg úspešný polrok. Štrnásť Francúzov, ktorí figurujú v 500-člennom miliardárskom indexe Bloombergu, zvýšilo svoje bohatstvo od 31. decembra celkovo o 78 miliárd dolárov (takmer 70 miliárd eur), čo predstavuje nárast o 35 percent.

Je to viac ako dvojnásobné tempo toho, akým bohatli čínski (o 17 percent) či americkí (o 15 percent) miliardári. Najsilnejší prírastok majetku vykázali mimo Francúzska predovšetkým ázijské krajiny na čele s Thajskom. Údaje nezahŕňajú krajiny, ktoré v indexe majú menej ako dvoch zástupca z radov miliardárov. Medzi francúzskymi miliardármi vedú podnikatelia s luxusným tovarom Bernard Arnault a François Pinault a dedička miliardového francúzskeho kozmetického impéria Françoise Bettencourt-Meyersová. Tento rok dohromady zbohatli o 53 miliárd dolárov.