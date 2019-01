Asteroid, ktorý vyhubil dinosaury: Vedci odhalili, aká apokalypsa nastala po jeho dopade

MICHIGAN - Vedcom z University of Michigan sa podarilo nasimulovať pád asteroidu, ktorý zlikvidoval dinosaury a spôsobil na zemeguli totálnu apokalypsu. Autori tejto zaujímavej štúdie prezentovali svoje pozoruhodné výsledky na jesennom stretnutí Americkej geofyzikálnej únie vo Washingtone.

Asteroid s priemerom 14 kilometrov, ktorý skončil pred 66 miliónmi rokov v plytkých vodách v blízkosti dnešného mexického štátu Yucatán, spôsobil na našej planéte ekologickú katastrofu. Gigantický kráter Chicxulub, ktorý vznikol po páde vesmírneho telesa, vytvoril obrovskú tlakovú vlnu a vymrštil do ovzdušia množstvo kameňov a sutín. Podľa odborníkov vtedy vyhynuli až tri štvrtiny dovtedy existujúcich živočíšnych druhov vrátane dinosaurov a lietajúcich plazov. Vedci zo spomínanej univerzity sa pokúsili nasimulovať túto apokalypsu a dopracovali sa tak k šokujúcim výsledkom. "Pokiaľ mi je známe, tak sme prví, kto skúsil niečo podobné. Až keď sme spustili tento projekt, uvedomila som si skutočný rozsah katastrofy," povedala šéfka tímu Molly Rangeová.

Najskôr vedci vytvorili simuláciu stavu, ktorý nastal desať minút po náraze asteroidu. Voda, ktorá sa vychrlila z krátera Chicxulubu s obrovským množstvom skál, sa neskôr do neho vrátila a vyvolala cunami, ktoré experti označili prívlastkom "mega". Odhadujú, že prvá prílivová vlna dosiahla výšku 1,5 kilometra a podľa predpokladov bola najmenej 2 600-krát intenzívnejšia ako cunami v Indickom oceáne v roku 2004.

Model tiež ukázal, že počas prvých 24 hodín si vlny v oblasti Mexického zálivu udržiavali výšku takmer sto metrov a šírili sa do Severného Atlantiku a do Tichého oceánu (severná a južná časť amerického kontinentu boli vtedy úplne oddelené). Podľa simulácie sa počas ďalších 48 hodín dostali do celého sveta a oceánmi sa preháňali vlny vysoké 14 metrov. Gigantické cunami zároveň narušilo sedimenty vzdialené viac ako 6 000 kilometrov od miesta nárazu.