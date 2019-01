Slováci, pozor na dnešný deň! Číha na vás to najhoršie za celý rok

Túto teóriu si vysvetľujú kombináciou chladného počasia, nedostatku denného svetla, nechute do práce, nesplnených novoročných predsavzatí i prvých tohtoročných faktúr, ktoré treba zaplatiť s tým, že mnohí majú ešte na krku dlhy po Vianociach. Tretí pondelok v mesiaci január nazvali modrým pondelkom (blue monday), ktorý prichádza po smutnej nedeli (gloomy sunday).

No ak sa ani vy dnes necítite vo svojej koži, dajte na odporúčania britských expertov. Tí sú za to, aby ste v práci či v škole sedeli pri okne, vybrali sa na prechádzku na čerstvom vzduchua lebo prečítali si knihu. No a, samozrejme, ak ani jedno z uvedeného nezaberie, dospelí, doprajte si pohár dobrého vína. Hovorí sa, že aj ten najhorší deň má len 24 hodín. Briti na základe svojich matematických výpočtov tvrdia, že ak tento pondelok prežijete v pohode, v nasledujúcom období to bude len lepšie.

Psychoterapeut Phillip Hodson uviedol, že podľa neho pripadá najdepresívnejší deň na pondelok preto, lebo naše telo sa neriadi 24-, ale 25-hodinovým cyklom. Z toho dôvodu vraj cez víkend ostávame dlhšie hore, aby sme si vykompenzovali rozdiely.

Podľa jeho názoru je teda jasné, že v pondelok má väčšina z nás pokrčenú tvár a s takýmto výrazom sa vyberie do práce. Pokiaľ ide o mesiac, podľa Hodsona je ním január preto, lebo po vianočných obžerstvách sa predsa väčšine nechcene deformuje postava. Ak k tomu pripočítame januárové počasie, chýbajúce slnečné lúče a nízke teploty, tak je jasné, že toto nám na dobrej nálade nič nepridá.