Šéf NASA varuje: Zem sa musí pripraviť na to, že ju kedykoľvek môže postihnúť katastrofa

Nebezpečné asteroidy lietajúce okolo Zeme nie sú žiadnou zriedkavosťou. Verejnosť sa vraj dozvedá iba o tých najväčších, ale meteorických preletov a pádov je oveľa viac. „Kiežby som vám mohol povedať, že ide o udalosti, ktoré sú výnimočné a jedinečné. Ale nie sú,“ prihovoril sa účastníkom Medzinárodnej konferencie planetárnej obrany Jim Bridenstine z NASA. Pripomenul, aké je dôležité pracovať na programoch, ktoré dokážu chrániť našu planétu pred pádmi asteroidov a je dôležité robiť to so všetkou vážnosťou. „Ľudia musia pochopiť, že to, čo robíme, nie je hollywoodsky film,“ pripomenul. „Je to naša povinnosť voči tejto planéte, na ktorej žijeme.“

Zdroj: Getty Images

Bridenstine použil počas svojho príhovoru príklad Čeljabinského meteoru, ktorý v roku 2013 vnikol do atmosféry Zeme. Obrovský výbuch zranil viac ako 1500 ľudí a poškodil približne 7000 budov. Štatisticky sa také veľké udalosti dejú raz za 60 rokov, ale za posledných 100 rokov už boli zaznamenané až tri.

Zdroj: SITA

V ten istý deň, ako sa v Rusku spamätúvali z Čeljabinskej udalosti, prelietaval v blízkosti zemegule ešte väčší asteroid Duende merajúci 30 metrov. „Mali sme šťastie, že nás minul.“ Predpokladá sa, že v roku 2123 preletí v blízkosti Zeme znovu. „Musíme preto používať dostupné systémy, využívať naše schopnosti a získať oveľa viac údajov. Navyše to musíme robiť rýchlejšie.“

Bridenstine zároveň pripomenul, že dinosaury nemali vesmírny program. „Lenže my na ňom pracujeme a musíme ho aj používať.“ Z tohto dôvodu vláda USA nariadila, aby NASA monitorovala 90% objektov nachádzajúcich sa od zemegule vo vzdialenosti 140 metrov a viac. Podľa predbežných odhadov je takýchto telies až 25 000 a agentúra doteraz katalogizovala približne tretinu z nich.

Pomôcť by mal aj systém Space Launch, ktorý má byť použitý počas ďalšej misie na Mesiac v roku 2024 a NASA tiež pracuje na spoločnom projekte so spoločnosťou Space X. Počas testovania dvojitého asteroidového presmerovania (DART) by sa mala vyslaná raketa zraziť s asteroidom v blízkosti Zeme a zmeniť tak jeho trasu.