Manželia rozbehli neskutočný biznis: Peniaze im do domácnosti nosí pes, stačilo ho naučiť toto!

Hunter, päťročný pes japonského plemena šiba inu, maľuje obrazy. Hunterov pán Kenny Au americkému denníku prezradil, že spoločne s manželkou Denise svojho psa naučili maľovať, lebo si všimli, že je veľmi inteligentný a rád sa učí nové veci.

Bola to však Denise, ktorá prišla s týmto nápadom. Jej polovička opísala, že raz mali na stene prázdne miesto, ktoré chceli dajako zaplniť. „Pretože Hunter je taký pokojný, starostlivý a vnímavý pes, mojej žene zišlo na um, že ho naučíme, ako držať štetec, aby nám vytvoril nejaké spomienky,“ spomína Kanaďan. Potom to už podľa jeho slov išlo ľahko. Svojho maznáčika naučili, ako má štetcom hýbať po papieri, potom pridali aj farbu. „Výsledkami sme boli naozaj veľmi prekvapení,“ dodal.

Manželia tvrdia, že len čo sa to naučil, chcel maľovať stále. Zdôraznili však, že do ničoho ho nenútia. „Snažíme sa, aby to nepreháňal, aby ho to neomrzelo,“ uviedli.

Krátko po tom, čo Hunter začal maľovať, Au sa rozhodol jeho obrázok zavesiť na sociálnu sieť Reddit, kde sa mu dostalo veľa pozitívnych reakcií.

Psovi dokonca založili aj instagramový účet, kde ho sleduje takmer 13-tisíc ľudí, a internetovú stránku, kde predávajú jeho autentické diela. Tie sa pohybujú v cene od 65 do 75 kanadských dolárov, čo je cca 42 až 48 eur.