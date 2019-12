Snímka z magnetickej rezonancie mopslíka pripomína strašidelné čudo, tieto psy hrozne trpia

Pokiaľ ide o výber našich chlpatých spoločníkov, mnohí z nás sa držia pravidla, že čím sú rozkošnejší, tým sú pre nás lepší. Neuvedomujeme si však, že tie najroztomilejšie zvieracie plemená trpia viacerými problémami. Jazvečíky majú problémy s chrbticou, mačky munchkin sú náchylné na srdcové ochorenia a mopslíky majú dýchacie problémy. A pri poslednom psom plemene zostaneme. Práve v súvislosti s ním nedávno prebehla bohatá diskusia na sociálnej sieti.

Rozpútal ju príspevok herca a komika Andyho Richtera, ktorý na Twitteri zverejnil snímok z magnetickej rezonancie mopslíka. „Mopslík môjho priateľa bol u veterinára,“ napísal pod obrázok, z ktorého hľadí akési neidentifikovateľné stvorenie skôr pripomínajúce strašidelné mimozemské čudo, než roztomilého chlpáčika. „Ak ste si vybrali motív mopslíka na vašu narodeninovú tortu, tak máte pred sebou práve toto,“ uviedla britská veterinárka Rory Cowlamová a poukazuje najmä na neprirodzené postavenie očí týchto psíkov. Okrem zdesenia vyjadrili užívatelia aj súcit s plemenom a nastolili tak diskusiu ohľadom neprirodzeného šľachtenia psích plemien.

Zdroj: Twitter/Andy Richter

Pri pohľade na niektoré z nich je totiž len ťažko pochopiteľné, že ich predkami bol vlk. Príkladom je práve mopslík s guľatou tváričkou, vypuklými očami, visiacim jazykom a zvrašteným noštekom. Šľachtitelia sa tak síce dopracovali k roztomilej nevinne pôsobiacej tváričke, ale výsledkom tohto vzhľadu sú vážne zdravotné problémy spojené s celoživotným utrpením zvieraťa.

Zdroj: newageman.co.uk ​

Tieto psíky mávajú problémy so zrakom spôsobené nadmerným množstvom pokožky v okolí očí, trpia bolesťami kolenných kĺbov, ktoré končia chirurgickým zákrokom a mávajú alergie. Nedostatočný prietok krvi do mozgu často vyústi do epilepsie, časté sú u nich aj problémy s chrbticou a pôrodné ťažkosti. Námahou pre nich je najmä dýchanie cez malý zvraštený nos, ktoré je sprevádzané hlasných chrochtaním a piskotom.

Veterinári preto varujú pred ďalším šľachtením mopslíkov a buldogov a označujú ho za neetické. „Prostredníctvom ľudského výberu sme ich vyšľachtili tak, aby vyzerali skôr ako deti, pretože to považujeme za roztomilé,“ povedala Cowlamová. „Ale tento vľúdny vzhľad nie je pre zviera správny.“ Pri výbere domáceho miláčika by ste preto mali zohľadniť, či nejde o plemeno, ktorému jeho roztomilý výzor nespôsobuje utrpenie.