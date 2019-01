Matematici majú najstaršiu ženu histórie za podvodníčku: FOTO zásadných dokumentov

Calmentová, rodáčka z Arles na juhu Francúzska, sa ako 21-ročná vydala za svojho bratranca z druhého kolena. Manželom sa narodila dcéra Yvonne, ktorá vo svojich 36. rokoch náhle zomrela (rok 1934). Podľa vedcov však v skutočnosti zomrela Jeanne a jej dcéra dokumenty sfalšovala, pričom na seba prebrala jej identitu. K tomuto činu ju mohlo viesť dedičstvo. Novosjolov vysvetľuje, že vtedajšia dedičská daň predstavovala zhruba 35 percent. Vysoká daň z nehnuteľnosti v Arles, panstva vzdialeného asi 16 kilometrov za mestom a iných majetkov, ktoré boli napísané na Jeanne, by mohla rodinu finančne zruinovať. Práve preto sa mala podľa nich Yvonne vydávať za svoju nebohú matku.

Jean-Marie Robine, riaditeľ výskumu v Národnom inštitúte zdravia a lekárskeho vývoja, ale namieta, že „vek nijakej inej osoby nebol tak dôkladne preskúmaný, ako v prípade Jeanne.“

Na snímke je Jeanne Calmentová. Zdroj: Profimedia,

Calmentovej manžel Fernand zomrel v roku 1942, dožil sa 73. rokov. Osudným sa mu stali čerešne, ktoré boli kontaminované síranom meďnatým. Jedla ich aj Jeanne, no menšom množstve. Žena sa už nikdy nevydala. Yvonne však po sebe zanechala potomka. O chlapca Frédérica Billiota sa starala Jeanne s jej ovdoveným zaťom, ktorý sa taktiež už nikdy neoženil. Do svojej smrti, žil so svokrou. Starenka potom stratila i vnuka Frédérica, zomrel pri autonehode.

Calmentová tak prišla o všetkých svojich príbuzných. O dva roky neskôr oslávila svoje 90. jubileum. O tom čase od nej právnik André-Francois Raffray odkúpil dom s tým, že ju v ňom nechá dožiť, pričom každý mesiac jej vyplácal 2500 frankov. Právnik zomrel v roku 1955. Jeho platbu po ňom prevzala jeho žena. Ukázalo sa, že dom preplatili viac ako dvakrát. „V živote občas uzavriete zlé obchody,“ povedala Jeanne, ktorá sa v roku 1986 stala najdlhšie žijúcou osobou vo Francúzsku. Mala 111 rokov.

Staručká Francúzska sa počas 90. rokoch zverila do rúk domova dôchodcov, kde bola viackrát podrobená lekárskemu vyšetreniu. Ako o 118-ročnej o nej neurológovia prehlásili, že jej pamäť je porovnateľná s 80- či 90-ročnými.

Na snímke je Jeanne Calmentová. Zdroj: Profimedia,

Pár dní po tom, čo Jeanne oslávila svoje 122. narodeniny, zomrela. Stalo sa tak 4. augusta v roku 1997. „Väčšina rekordov je blízko pri sebe. Zakaždým, keď je ustanovený nový rekord, dotyčná osoba zomrie o niekoľko dní neskôr, nie o niekoľko mesiacov,“ uviedol Novosjolov, ktorého doplnil Zak, že podľa jeho modelu je ženin vek "nemožný".

Novosjolov uskutočnil i súkromný výskum. Ten realizoval cez Facebook. Povedal, že viac ako 200 respondentov tipovalo Jeanne na základe posledných fotiek, že má okolo deväťdesiatky. Vedec tiež zdôraznil, že žena ešte krátko pred smrťou sedela, čo je u ľudí, ktorí prekročia stovku neobvyklé.

Argumentujú aj tým, že Calmentovci patrili k vyššej spoločnosti a v meste, ktoré malo okolo 30-tisíc obyvateľov, boli dobre známi. No matku s dcérou mimo mesta, kde mali panstvo, veľmi nepoznali. Nazdávajú sa, že v chaose po druhej svetovej vojne si ich zámenu nikto nevšimol.

Za sporné považujú i to, že úmrtný list Yvonne nie je potvrdený lekárom, patológom či zdravotnou sestrou. Jediným svedkom má byť žena menom Márie Nicolle.

Kritici ďalej tvrdia, že Jeanne tesne pred smrťou nechala zlikvidovať všetky svoje rodinné fotografie a archívy.

„Uvedomujete si, koľko ľudí by kvôli tomu muselo klamať?“ pýta sa riaditeľ inštitútu. „Zo dňa na deň sa Fernand Calment objaví namiesto svojej ženy po boku svojej dcéry. To je predsa smiešne,“ dodal.

Zak poukázal i na chyby, ktorých sa Jeanne dopúšťala. V rozhovoroch vraj zamieňala manžela za otca, pričom raz uviedla, že ju do školy vodila slúžka, ktorá bola od nej o desať rokov mladšia.

Matematikovi sa nazdajú ani fyzické zmeny. Tvrdí, že 122-ročná Jeanne by mala byť oveľa menšia, než je na fotkách.

Riaditeľ Francúzskeho inštitútu demografických štúdií, Nicolas Brouard, prácu ruských vedcov ocenil. Pre francúzsku agentúru v tejto súvislosti uviedol, že jestvuje len jedno riešenie, ako to dokázať – exhumácia. No či k nej vôbec niekedy dôjde, je nejasné.