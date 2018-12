VIDEO Chlapec pod stromček nastražil kameru: V noci zachytila ľstivé stvorenie!

Užívateľka Twitteru Intolisa zdieľala bizarné video jej mladšieho súrodenca. Chlapček chcel nachytať Santu tým, že pod stromček umiestnil svoj iPod s bežiacou kamerou. Tá však nezachytila nijaký dôkaz o existencii Santa Clausa, ale čivavu. Toto stvorenie navyše nechalo pod stromčekom nelichotivý darček.

„Dobre, dnes natočím Santu na video, lebo je Štedrý deň,“ teší sa chlapec schovávajúci iPod pod stromček. Nastražená kamera v noci naozaj zachytila pohyb. Nebol to však nijaký Santa, ale ich čivava. Pes spočiatku pod stromčekom oňuchával, a potom tam zanechal nemalú kôpku.

Keď svitlo ráno a netešené dieťa bežalo k stromčeku, aby sa presvedčilo, či u nich Santa bol, objavil exkrementy. „No, idem si pustiť video, aby som zistil, čo sa tu naozaj udialo,“ povedal.

