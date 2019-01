Vynaliezavosť diváčky na VIDEU vás dostane do kolien: "My žijeme v roku 2019, ona v roku 2098!"

Neznámu ženu zachytila kamera športovej televíznej stanice ITV Racing na závode v anglickom Cheltenhame. Žena zjavne vie, ako odštartovať rok 2019 vo veľkom štýle. Rafinovane použila dutý ďalekohľad na to, aby si doň naliala vlastný alkohol a počas sledovania závodu sa takto posilnila.

