Obrovské varovanie od znetvorenej ženy: FOTO Ohňostroj jej vybuchol do tváre, teraz túži po jednom!

Kristie Youngová z Edmontonu v Kentucky sa v roku 2015 zúčastnila záhradného posedenia spoločne so svojimi priateľmi. Netušila však, že toto príjemné stretnutie navždy zmení jej život. Na záhrade náhle vystrelil ohňostroj a Kristie zasiahol priamo do tváre. Všetky kosti na jej tvári boli zlomené. Na jednotke intenzívnej starostlivosti celých 41 dní bojovala o život.

Následne ju čakalo ďalších 273 dní rehabilitácií. Žena po incidente stále nedokáže chodiť ani stáť. Nehoda jej spôsobila krvácanie do mozgu, a taktiež jej ochrnula celá ľavá časť tela. Kristie podstúpila už 30 operácii a dúfa, že sa chirurgom konečne podarí dať jej tvár do normálnej podoby. Predovšetkým chce naspäť svoje oko.

„Z tej noci si nepamätám nič. Posledná vec, na ktorú si spomínam, je, že v ten deň som plávala v bazéne,“ povedala. Je evidentné, že jeden z ohňostrojov musel byť chybný, pretože namiesto toho, aby vyletel hore, sa rozletel do strany. „Stála som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ okomentovala to Kristie.

Lekári ženinmu otcovi po príchode do nemocnice povedali, aby sa pripravil na to najhoršie. Napriek tomu, že Youngová prežila, jej tvár zostane už navždy znetvorená a úplne iná. Musela podstúpiť operáciu prednej časti lebky. „Nedokážem sa na seba pozerať v zrkadle. Veľakrát som poprosila sestričku, aby to zrkadlo odniesla preč, nech sa seba nemusím pozerať,“ prezradila Kristie.

Kristie uviedla, že zvyknúť si na svoju novú tvár bola jedna z najťažších vecí po mnohých operáciách. „Je to ťažké, pretože kamkoľvek idete, ľudia sa na vás pozerajú a deti vám kladú nepríjemné otázky,“ hovorí teta piatich detí, ktorá je smutná, že jej novonarodený synovec si ju nikdy nebude pamätať s peknou tvárou. Narodil sa len štyri dni po nehode.

Poškodená v dôsledku neschopnosti kráčať prišla o prácu. „Plakala som niekoľko dní, keď mi otec oznámil, že som bez práce. Nebola to práca snov, ale bola som na ňu hrdá,“ uviedla. Kristie je momentálne odkázaná na pomoc druhých. Aj napriek tomu, že jej mobilita je obmedzená, pravidelné fyzické terapie jej umožnili samostatné sprchovanie.

„Dúfam, že raz dostanem protetické oko,“ odpovedala Youngová na otázku, aké má plány do budúcnosti. Zároveň si je však vedomá toho, že oko bude nefunkčné, nakoľko stratila očné viečka a jej očné nervy sú poškodené. Podľa jej slov sa o tom snaží príliš nepremýšľať.

Síce Kristie postihla táto veľká tragédia, no do jej života vstúpilo aj šťastie. Našla si novú priateľku, 31-ročnú Megan Simpsonovú, s ktorou sa stretla pred štyrmi mesiacmi. „Je to vzrušujúce a aspoň ma to zamestnáva,“ povedala.

Na ohňostroj sa dívajte pod vedením skúsenej osoby

Podľa americkej poisťovne v roku 2017 umrelo v Amerike osem ľudí na následky po zasiahnutí ohňostrojom. „Tieto úmrtia sú úplne zbytočné, dá sa im predsa predchádzať,“ vyjadrila sa Kristie, podľa ktorej by sme sa mali ohňostrojom vyhýbať. Minimálne by sme mali dbať na ich správne a zodpovedné použitie. „Radšej si vychutnať ohňostroje na verejnom priestranstve pod vedením skúsenej osoby, než doma,“ dodala na záver Youngová. Po incidente si je na sto percent istá, že sa k nijakým ohňostrojom už nikdy nepriblíži.