Panic (16), ktorý vyhral lístok na Ostrov sexu: Detaily jeho pobytu, prišiel o poctivosť s Andreou!

NEW YORK - Milostný život šestnásťročného Briana nabral turbulentné obrátky po tom, ako navštívil Sex Island v Karibiku. Nesmelému a zarytému panicovi stačil jediný výlet na miesto snov na to, aby prehodnotil svoje životné priority. A ešte niečo, prišiel tu o svoju poctivosť s prostitútkou.

Neskúsený tínedžer Brian sa zúčastnil súťaže o zlatú vstupenku na Sex Island, a to tak, že tajne použil otcovu kreditnú kartu. Veľmi ho prekvapilo, keď nakoniec vyhral. Zároveň mu však nezostávalo nič iné, iba vyjsť pred rodičmi s pravdou von. Neboli z toho nadšení, najmä mama. No otec priznal, že najradšej by so synom išiel na ostrov aj on.

Brian už pobyt na Ostrove sexu stihol absolvovať a bola to vraj veru poriadne divoká jazda. Z ostrova sa podľa vlastných slov vrátil priam nadšený a plný zážitkov, ktoré nikdy predtým nevyskúšal. "Po prvýkrát som mal sex, vyskúšal som alkohol a drogy," opisuje mladík aktivity na ostrove, kde podľa neho vládnu blízke rodinné vzťahy. Každý hosť si mohol vybrať dve dievčatá, ktoré s ním trávili celú dovolenku. Okrem nich bol v cene zahrnutý neobmedzený prístup k jedlu, alkoholu a drogám.

Zdroj: YouTube/Sex Island

Jedným z Brianových dievčat bola Andrea a ako sa zdá, školák teraz túži iba po tom, aby s ňou mohol tráviť všetok svoj čas. "Chcem sa s ňou oženiť a ona chce prísť za mnou do Spojených štátov," vyznal sa zo svojich pocitov. Brian si od Andrey vypýtal telefónne číslo a dúfa, že ju znova čoskoro uvidí. "Ja som mal až dve ženy, ale moji spolužiaci, ktorí sa mi vysmievali, ani jednu. Sex s ňou bol úžasný, nedá sa to opísať," pochválil sa.