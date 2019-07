VIDEO Bohatého šejka (†39) našli mŕtveho v luxusnom apartmáne: Smrť po orgiách plných drog a sexu?

ABU DABÍ – Majiteľa známej módnej značky Qasimi Šejka Chalida bin Sultana Al Qasimiho (†39) v pondelok našli mŕtveho v jeho luxusnom londýnskom apartmáne. Vlajky v Spojených arabských emirátoch sú spustené do polovice žrde, národ smúti, zomrel totiž emirov syn. Pravdepodobne na následky drogových orgií.

Zákony šaríje nariaďujú, aby bolo telo pochované čo najskôr, ideálne do 24 hodín po smrti. Telo korunného princa bolo preto v utorok prevezené do rodnej krajiny, umyté a zabalené do bieleho rúcha ešte pred obradom a modlitbami. Začali sa tri dni národného smútku SAE.

Zdroj: YouTube/ screenshot

Emir Šejk doktor Sultan bin Muhammad Al Qasimi, vládca Sharjah, jedného zo siedmich emirátov, v stredu ráno v mešite kráľa Fajsala zdrvený žiaľom iba nemo počúval modlitby. Stál nad telom už druhého syna, ktorý mu zomrel v mladom veku. V roku 1999 stratil najstaršieho syna, Šejka Mohammeda Bin Sultana Al Qasimiho, ktorý zomrel v roku 1999 na predávkovanie heroínom vo veku 24 rokov. Lafetu s telom šejka Chalida potom odviezli na neďaleký cintorín Al Jubail, kde bol pochovaný do neoznačeného hrobu, ozdobeného len niekoľkými kameňmi.

Korunný princ Chalid údajne zomrel počas párty v jeho londýnskom apartmáne v Knightsbridge. Bytový dom, kde sa tragédia odohrala, má hodnotu asi 96 miliónov eur. Existuje podozrenie, že šejk Khalid mohol náhle zomrieť v dôsledku užitia drog. Okrem policajného vyšetrovania bola nariadená obhliadka tela a zdravotníci i zamestnanci patológie dostali príkaz mlčať.

Princov priateľ a bývalý obchodný partner Elliott Frieze uviedol, že Chalid bol “neuveriteľne pracovitý a talentovaný. Bol to úžasný človek.”

Princ sa narodil v Sharjah, ako deväťročný sa presťahoval do Veľkej Británie, kde sa vzdelával na prestížnej Tonbridge School v Kente. Študoval francúzštinu a španielčinu na Imperial College London, neskôr architektúru, umenie a módu. V roku 2008 si založil značku pánskeho oblečenia Qasimi Homme, dnes už známu po celom svete.