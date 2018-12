Panic (16) vyhral vstup na Ostrov sexu: Takéto orgie ho tam čakajú

Mladík známy pod menom Brian sa vďaka otcovej kreditke zaregistroval v lotérii, kde hlavnou cenou bol vstup na Sex Island. Súťaž nakoniec vyhral, no kvôli tomu, že nie je plnoletý, mu musel výlet najprv schváliť jeho otec. "Tajne som použil otcovu kreditnú kartu. Obaja rodičia boli veľmi nahnevaní, keď sa to dozvedeli," povedal Brian. Keď si však jeho otec vyhľadal informácie o tomto rezorte, synovi výhru v hodnote 5800 dolárov (cca 5100 eur) odobril.

Zdroj: YouTube/Sex Island

Brian, rodák z Čile, ktorý žije v New Yorku, bol jedným z tisícky mužov, ktorí boli po online nákupe okamžite zaradení do súťaže o pobyt na Ostrove sexu. Tínedžer si v tom čase kupoval kryt na telefón v hodnote 60 dolárov. "Nemôžem spávať, stále premýšľam nad tým, aké to bude,“ opísal svoje pocity mladý výherca. Na svoj prvý sex sa veľmi teší. Strata panictva je pre neho totiž v tomto období veľmi dôležitá. Písal si s niekoľkými dievčatami na Tinderi, ale nikdy nenašiel odvahu stretnúť sa s nimi osobne. Raz v škole vraj pobozkal dievča, ale nechcelo s ním mať nič viac. S výletom sa vôbec nestotožňuje Brianova mama, ktorá si pravdepodobne myslí, že syna to iba pokazí. Naopak, jeho otec by najradšej išiel na ostrov s ním, no nemôže. S Brianom sa teda aspoň porozprával o sexe a upozornil ho na pohlavné choroby.

Zdroj: YouTube/Sex Island

Sex Island a všetky jeho radosti zažil na vlastnej koži napríklad zubár z New Yorku, uvedený pod menom Ryan, ktorý prezradil šokujúce detaily. Spomínal orgie, pri ktorých boli všetci účastníci pod vplyvom drog. Každý účastník si vybral dve prostitútky, s ktorými strávil celý pobyt. Podľa Ryanových slov boli drogy voľne k dispozícii a každý chlap mal nárok stráviť jednu hodinu s pätnástimi ženami naraz. Počas pobytu hrajú účastníci hru, ktorej víťaz získa tridsať minút so všetkými šesťdesiatimi prostitútkami. Na tejto dovolenke, ako sa píše na internete, sa vraj "fantázie stanú realitou". Všetky prostitútky musia ešte pred nástupom na ňu podstúpiť lekárske vyšetrenie, aby sa zistilo, či netrpia nejakými pohlavnými chorobami. Veľký dôraz sa kladie na používanie kondómov, ktoré sú, rovnako ako drogy, dostupné v neobmedzenom množstve.

VIDEO nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov