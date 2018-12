Vedci sú zhrození z experimentu francúzskeho študenta: TOTO mohol urobiť len idiot!

GRENOBLE - Študent strednej školy vo francúzskom Grenoble šokoval svojím experimentom, ktorý odborníci označili za idiotský. On však tvrdí, že ním iba podporil teóriu, ktorá tvrdí, že do DNA je možné preniesť ľubovoľný typ informácií. To, či účel v tomto prípade svätí prostriedky, posúďte sami.

Mnohí sme si pred ťažkou skúškou želali, aby sa nám učivo dostalo do hlavy čo najrýchlejšie a zotrvalo tam čo najdlhšie. Hoci až doteraz platilo, že poznatky si najlepšie osvojíme opakovaním a ukladaním informácií, stredoškolák Adrien Locatelli zvolil iný spôsob. Do svojho tela si ich doslova vpichol. "Nedávne štúdie potvrdili, že je možné previesť ľubovoľný typ informácií na DNA a potom ju aplikovať do ľudského tela. A pretože je možné previesť digitálne informácie do DNA, zaujímalo by ma, či je možné takto previesť aj náboženský text," napísal a publikoval svoje prvé výsledky na úložisku Open Science Framework.

Zdroj: Getty Images

Mladý biohacker vykonal celý experiment sám a so svojím pokusom začal na internete, odkiaľ si stiahol kópie knihy Genesis a Koránu. Z Genesis prevzal kapitoly Gn1.1 do Gn11.9, kvôli kontroverznosti vynechal pasáže Gn2.10 až 2.14, Gn5 a Gn7.1 až 7.5. Každú postavu v týchto pasážach a arabské listy 13. Suru Surah ar-Ra'd nahradil priradenými nukleotidmi (stavebnými blokmi DNA alebo RNA) a ignoroval pritom medzery a interpunkciu. To znamená, že každé písmeno bolo reprezentované zodpovedajúcim nukleotidom a potom ho Adrien použil na vytvorenie sekvencie DNA z textov. Vďaka online prekladaču, ExPASy Translate, ktorý umožňuje transláciu nukleotidovej sekvencie do proteínovej sekvencie, mohol túto sekvenciu použiť na výrobu injekčnej kópie svojich pasáží.

Zdroj: Getty Images

"S viac ako piatimi aminokyselinami som získal bielkovinu MT59MSRERRVESEEEHDRYMRGRNENDRRDECVEKCSGTRTTTEERSATERRETRRMTREAT syntetizovanú disulfidovou väzbou, ktorá spájala dva cysteíny:> RS27 12-16 RGRNENDRRDECVEKCSGTRTTTEERS. Takto vyrobený proteín som si injekčne aplikoval do pravého stehna," vysvetľuje študent podstatu svojho pokusu. A hoci sa hrdí tým, že si vpichol makromolekulu textu vôbec ako prvý na svete, väčšina odborníkov ho považuje za totálny hazard so životom. Locatellimu síce po aplikácii proteínu do tela opuchla iba noha, ale všetko mohlo mať fatálne následky. Išlo totiž o neznámu bielkovinu, ktorá mohla v tele spustiť nepredvídateľné reakcie. Odborníci preto varujú podobných experimentátorov a vyzývajú ich, aby prestali robiť hlúposti a nevystavovali svoje zdravie zbytočnému riziku.