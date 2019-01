Mladí ľudia robia obrovskú chybu: Kvôli tomuto im časom hrozí obezita

Raňajky vynecháva každý tretí mladík a takmer polovica dievčat. Menej ako tretina adolescentov pravidelne obeduje a viac ako 80 percent konzumuje sladkosti aj slané pochúťky, karamelky, čokoládu či zmrzlinu počas dňa mimo hlavných jedál. Tieto výsledky priniesol nedávny výskum nazvaný Adolescenti a životný štýl, ktorý realizoval výskumný ústav IARD a Talianska spoločnosť pre lekárstvo dospievajúcej mládeže. Koordinoval ho Carlo Buzzi z Trentskej univerzity. Zahŕňal reprezentatívnu vzorku 2654 študentov stredných škôl vo veku štrnásť až devätnásť rokov.

Výskum sa týkal rôznych oblastí života mládeže a takisto jej stravovania, ktoré je jedným z najchúlostivejších aspektov života mladého človeka. Pokiaľ ide o výber pokrmov, na prvom mieste sú cestoviny, ktoré konzumuje takmer denne 74,4 percenta opýtaných adolescentov. Nasleduje chlieb (65,2 percenta), ovocie (58 percent), zelenina (52,9 percenta) a mäso (50,3 percenta), zatiaľ čo menšej obľube sa tešia strukoviny, vajcia a ryby.

Zdroj: Getty Images

Mladí ľudia majú najviac v obľube cestoviny a mäso. Sladké a slané pochúťky, ale aj ryby sa im páčia oveľa viac, než ich v skutočnosti skonzumujú. Ovocie a zelenina sú menej obľúbené. Najhoršie sú na tom, pokiaľ ide o obľubu, strukoviny.

Hlavným jedlom dňa na juhu a na ostrovoch je obed, v ostatných častiach Talianska považuje mládež za hlavné jedlá dňa obed aj večeru. Situácia je iná vo veľkomestách, kde mládež väčšinou vníma ako hlavné jedlo dňa len večeru. Najviac sa to prejavuje v Miláne, kde večeru za hlavné jedlo dňa považuje 62 percent opýtaných adolescentov. Vynechávanie raňajok a dôraz kladený na večeru znepokojuje expertov, ktorí to označujú za škodlivú nutričnú ​​nerovnováhu, kedy je hlavný prísun energie prenášaný na koniec dňa. To vedie k nebezpečenstvu vzniku nadváhy a obezity.

Zdroj: Getty Images

K tomu je potrebné pripočítať sedavý spôsob života generácie, ktorá málo prevádzkuje šport. Okrem telocviku v škole nerobí 31 percent mladíkov a 53 percent dievčat žiadny šport alebo sa mu venuje menej ako dve hodiny týždenne. Hlavnými argumentmi mladých, prečo nešportujú, je nedostatok času a pri niektorých aj nedostatok financií.

Celkom dobrá je medzi mládežou znalosť hlavných nutričných vlastností jedál. Študenti gymnázií sú na tom v porovnaní so študentmi technických odborov a učilíšť lepšie, pokiaľ ide o vedomosti o geneticky upravených potravinách a o lokálnych potravinách. Z uvedomelej konzumácie vyplýva aj väčšia pozornosť k vlastnému zdraviu a k životnému prostrediu.

Zdroj: Getty Images, tip čitateľa

A ako sa stavia mládež k jedlám, ktoré nepozná? Najviac (80,9 percenta) ochutnalo nový pokrm u priateľov, zo zvedavosti si ho dalo 73,1 percenta mladých. Televízna reklama podľa výskumu ovplyvnila 41 percent opýtaných. Reklama na internete mala vplyv na 15 percent mladých. Zvedavejšie a náchylnejšie k tomu, aby okúsili neznámy pokrm, sú viac dievčatá ako mladíci.