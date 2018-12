FOTO Telo muža (57) napuchlo po bizarnej nehode: Deformácia váži 30 kg, totálne utrpenie

PISCO - Pri pohľade na hrudník a ramená päťdesiatsedemročného Alejandra Ramosa z Peru vás okamžite napadne asociácia s Pepkom námorníkom. Do očí bijúca deformácia, ktorá mu zaťažila hornú časť tela o 30 kg hmoty, je následkom nehody pri potápaní. Mužovi však svitla nádej, že sa tejto nepríjemnej záťaže zbaví a bude sa mu lepšie dýchať.

Pokojný život Alejandra, ktorý žije v peruánskom mestečku Pisco, narušila pred štyrmi rokmi kuriózna nehoda. Počas potápania a hľadania mäkkýšov na otvorenom mori sa k jeho rybárskej lodi prirútila obrovská nákladná loď, ktorá poškodila jeho dýchaciu hadicu. Ramos bol tak nútený vyplávať rýchlo na hladinu bez kyslíka z tridsaťmetrovej hĺbky, čo nezostalo bez následkov. Zmena tlaku mu poškodila hrudník, ten opuchol a v hornej časti tela sa mu v tukovom tkanive nahromadila hmota tvorená bublinami dusíka vážiaca 30 kg. Opuch sa rozšíril aj do ramien a chrbta.

Zdroj: Youtube/Bla Bla 1 ​

Všetko toto spôsobila dekompresia, pretože Ramos nemal čas na to, aby vyplával na hladinu pomaly a robil si prestávky. Je iba šťastím, že to vôbec prežil. Náhla zmena tlaku, ktorej vystavil svoje telo, ho totiž mohla zabiť. "Mal som problém nadýchnuť sa, bola to strašná bolesť," hovorí skúsený potápač a rybár.

Kvôli svojmu vzhľadu sa najskôr veľmi trápil, nevychádzal z domu a dokonca si chcel siahnuť na život. Kúpil si jed na hlodavce, no potom sa Alejandra jeho syn spýtal, či chce naozaj zomrieť ako potkan. Teraz ďakuje Bohu, že to všetko prežil. Po rokoch dokonca svitla Ramosovi nádej, že sa svojej deformácie zbaví. Po vyšetrení v Naval Hospital v Lime mu doktor Raul Aguado potvrdil, že bubliny dusíka nahromadené v jeho tele by mohla odstrániť plastická operácia. "Na konci každého tunela je vždy svetlo. Možno čaká aj na mňa," dodal Alejandro.