Študentka (20) bola v tom, že sa miluje so svojím priateľom: Veľký OMYL! Po sexe zostala zdesená

LAFAYETTE - Americká študentka čakala takmer dva roky na to, aký rozsudok vynesie súd nad devätnásťročným mladíkom, ktorého udala za znásilnenie. Ten predstieral, že je jej priateľ a vyspal sa s ňou. Po rozhodnutí súdu však dievčina zostala poriadne rozčarovaná. Vďaka štrbine v zákone sa totiž vinníkovi podarilo uniknúť trestu.

Dvadsaťročná Abigail Finneyová študuje na Purdue University v americkom štáte Indiana. Práve na univerzitnom internáte sa ešte vo februári 2017 odohral traumatický incident. Študentka trávila večer v izbe svojho priateľa a zaspala v jeho posteli. Prebrala sa v momente, keď ucítila, že na ňu niekto odzadu siaha a začína do nej vnikať. Predpokladala, že je to jej priateľ a počas celého aktu, ktorý sa odohral v tmavej izbe pod rúškom noci, neotočila hlavou, aby sa svojmu milencovi pozrela do tváre. Až keď išla po všetkom na toaletu a rozsvietila, tak zistila, že v posteli bol frajerov kamarát Donald Grant Ward.

Zdroj: Facebook/Abigail Finney

"Škeril sa na mňa. Bolo to hrozné. Úplne som spanikárila, chvíľu mi trvalo, kým som pochopila, čo sa vlastne deje. Cítila som sa zneužitá," opisuje situáciu Abigail. Potom sa rozbehla do svojej izby, kde našla spiaceho priateľa, zobudila ho a všetko mu povedala. Dvojica nakoniec išla na políciu, aby incident oznámila. Ward priznal, že zneužil situáciu a bol si vedomý toho, že Finneyová ho určite považovala za svojho partnera, keďže neprotestovala a túlila sa k nemu. Bol preto obvinený zo znásilnenia.

Abigail so svojím priateľom Zdroj: Facebook/Abigail Finney

Prípad sa ťahal dlhé dva roky a jeho koniec zneužitú dievčinu šokoval. V štáte Indiana a v ďalších štyridsiatich amerických štátoch je totiž znásilnenie definované ako sex vynútený silou, vyhrážkami alebo k nemu dochádza vtedy, ak obeť nie je schopná súhlasiť so sexom alebo nevie o tom, že má sex. Súhlas ale v zákone presne definovaný nie je a tak táto legislatívna štrbina bola dostatočne veľká na to, aby cez ňu Donald unikol trestu. Súd ho zbavil obžaloby a vymazal zápis z jeho registra. "Bola som veľmi nahnevaná. Premárnila som takmer dva roky života. Mávam úzkosti a nočné mory. Musela som kvôli tomu prerušiť aj štúdium," skonštatovala zúfalá Finneyová. Podľa jej terapeuta bol súdny proces pre jeho klientku iba ďalšou traumou, ktorá jej v živote rozpútala bezmocnosť a nedôveru voči okolitému svetu.