Mladík (25) znásilnil predavačku v Prahe: Po ohavnom čine sa vyzliekol... a neuveríte, čo spravil!

Kriminalisti podajú podnet na vzatie muža do väzby, o čom bude rozhodovať súd. Informoval o tom hovorca pražskej polície Jan Daněk.

Muž prišiel do obchodu s pištoľou v ruke a chcel si vziať z pokladne peniaze. To sa mu nepodarilo, tak donútil predavačku odísť do zázemia obchodu a začal ho prehľadávať. Predavačku potom s pištoľou pri hlave znásilnil. Neskôr sa vyzliekol a začal si skúšať rôzne oblečenie.

Udalosť v predajni nahlásil majiteľ obchodu. Po tom, čo vstúpil do predajne, mu jeho zamestnankyňa povedala, že ho nemôže obslúžiť a prstami rúk naznačila zbraň. Muž potom pred obchodom vytočil linku 158 a prípad nahlásil. Policajti agresora našli schovaného v zadnej miestnosti za stolom. Muža zadržali za použitia donucovacích prostriedkov.