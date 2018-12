FOTO Hádanky, ktorá potrápila mnohých vodičov: Ktoré z áut má podľa vás prednosť?

The Royal Automobile Club v Queenslande na svojich facebookových stránkach zverejnil ilustráciu dopravnej situácie, ktorú Austrálčania nedokážu vyriešiť. Otázka znie jednoducho: „V akom poradí by mali ísť tieto vozidlá?“

Na ilustrácii je zobrazené modré, žlté, červené a oranžové auto, pričom sú vyznačené aj smery, ktorými chcú autá ísť. Modrý automobil chce ísť rovno, ale musí prejsť cez prerušované čiary. Žlté auto chce odbočiť doprava a skrížiť tak cestu modrému autu. Červené auto, odbočujúce vpravo, sa zase stretne so žltým vozidlom. Okrem toho za ním stojí ešte oranžové auto. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o obyčajnú križovatku v tvare písmena T, no značenia na vozovke naznačujú, že to také jednoduché nie je.

Zdroj: FB/RACQ

Mnoho ľudí na sociálnej sieti tvrdí, že ako prvé pôjde modré auto, nasledovať bude žlté, potom červené a napokon oranžové. Existovali však aj takí, ktorí s týmto riešením nesúhlasili. Druhá najpopulárnejšia odpoveď znie: žlté, modré, červené a oranžové.

„Žlté vozidlo neprechádza cez žiadne čiary, za ním teda nasleduje modré, pretože červené s oranžovým sú limitované dopravnou značkou,“ píše sa v komentári. „Ktokoľvek, kto si myslí, že modré auto má ísť prvé, by mal odovzdať vodičský preukaz,“ komentuje neznáma osoba.

SPRÁVNA ODPOVEĎ

Po niekoľkých hodinách automobilový klub v Queenslande konečne odhalil odpoveď. Prvé by teda malo ísť žlté auto, za ním modré, potom červené a na záver oranžové. „Značka v križovatke naznačuje, že žlté vozidlo sa nachádza na hlavnej ceste,“ znie vysvetlenie.

Červené a oranžové auto má kvôli dopravnej značke povinnosť dať prednosť všetkým ostatným vozidlám. „To je dôvod, prečo musí ísť žlté vozidlo prvé, modré druhé, pretože ide z hlavnej cesty rovno na vedľajšiu a napokon nasleduje červené a oranžové vozidlo."