Blondína sa snažila natankovať benzín do elekromobilu: VIDEO Hysterický smiech neminie ani vás!

Žena sa pokúšala natankovať benzín do elektrického auta.

Zdroj: YouTube/Auto Media

WASHINGTON, D.C. - To, že sa ľudia pokúšajú natankovať benzín do elektrických automobilov, sa občas stane. Dôkazom je aj žena zachytená na videozázname. Žena sa neúnavne snaží nájsť priestor, do ktorého by mohla natankovať. Po tom, ako pobaví svoje okolie, sa konečne dočká pomoci.