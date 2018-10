Úžasný trik: FOTO Neuveríte, čo dokáže táto optická ilúzia! Stačí sa pozerať pár sekúnd a...

Matt Loughrey zverejnil na internete ilúzie, ktoré vytvoril pomocou technológie SMTM. Pri práci na čiernobielych fotografiách mu pomáhala jeho partnerka Sarah McWalterová a vďaka ich nápadu dostávajú staré obrázky nový, nezvyčajný nádych. „Obraz je presne zafarbený pomocou tejto technológie,“ hovorí autor. „V niektorých prípadoch trvalo vyhotovenie jedného záberu aj niekoľko hodín,“ povedal pre iflscience.com o dielach, ktoré nútia váš mozog dosiahnuť tzv. „afterimage,“ čiže následný obraz. „Takto si sami zafarbíte staré čiernobiele fotografie, ktoré dostanú nový, svieži nádych.“

Stačí, ak sa na 20 sekúnd zahľadíte na biely bod na nose slávnej osobnosti na obrázku a potom sa pozriete na bielu stenu alebo strop. Následne by ste mali vidieť celý obrázok vo farbe. Po celý čas môžete prirodzene žmurkať, výsledok to neovplyvní. Autor pripomína, že na dosiahnutie ideálneho efektu je dobré vyskúšať to v miestnosti, kde je prítmie.

Matt dodáva, že ak sa zameriavate na obrázok, kužeľové bunky, pomocou ktorých vnímame farby, sú nadmerne stimulované. Po krátkom čase vysielajú do vášho mozgu slabý signál, ktorý vám napovie, akú farbu hľadáte. Farba je síce stlmená, ale keď presuniete zrak na bielu plochu, váš mozog kompenzuje tento nedostatok informácií. To znamená, že keď sa pozriete späť na obrázok, tak ho tieto bunky doslova vyfarbia.