Hádanka na FOTO, ktorá vás dokonale zmätie: Ľudia sa nevedia rozhodnúť, čo TO, preboha, je?!

NEW YORK - Optická ilúzia so zlato-modrými šatami je dávno za nami, internetom sa šíri ďalšia. Tentokrát ide o ženu sediacu chrbtom k objektívu. Záhadou je, či fotografia zachytáva ženskú hlavu s krátkymi vlasmi, alebo ženu sediacu chrbtom s dlhými vlasmi.

Žena na svojom twitterovom účte zverejnila fotku, ktorá má zachytávať ženskú hlavu s krátkymi vlasmi. Na snímku reagovalo viac ako 70-tisíc užívateľov a mnohí z nich podotkli, či nejde skôr o dievčinu s dlhými vlasmi sediacu chrbtom k objektívu.

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc — MartyMula (@LilMaarty) 7. októbra 2018

Fotografiu okomentovala aj samotná autorka. "Ako to, že som si myslela, že je to krk?" To spôsobilo ďalší ošiaľ, kedy sa aj ostatní pridali k rozlúšteniu tejto hádanky. "Pozerám sa na to už päť minút a ak to nie je krk, som hlúpa," znie jeden z komentárov. Čo si myslíte vy?