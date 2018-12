VIDEO Muži šli na ryby, narazili na obrieho pytóna: Divoký útok, nechceli by ste byť na ich mieste!

Muži na západe Sumatry sa vybrali na lov úhorov k miestnemu potoku. Pri prechádzaní pozdĺž brehu nešťastne stúpil jeden z nich na pytóna, ktorý sa mu okamžite omotal okolo členka. Rybári s ním začali zápasiť a bol to veru ťažký boj. "Podržali sme hadovi hlavu, aby nehrýzol," uviedol jeden z nich.

Zdroj: YouTube/Viral Press

Viac ako osem metrov dlhého pytóna potom dotiahli do dediny a zavreli do klietky. Priemer jeho tela bol 25 cm a vážil sto kilogramov. Miestni obyvatelia ho nemohli zjesť, pretože im to ich náboženstvo zakazuje. V klietke hada držali niekoľko dní, kým ho neodniesli zamestnanci úradu pre ochranu divočiny a nepreviezli ho ďaleko od civilizácie.