Cestovateľka si myslela, že stretla toho pravého: Potom od neho dostala tú najhoršiu SMS

Ich prvé stretnutie sa podľa Julie podobalo na typickú romantickú komédiu. Sedela sama na lavičke a písala si do diára, keď zdvihla hlavu a uvidela sympatického, vysokého muža s kučeravými vlasmi. Žena zostala ohromená, muž stelesňoval jej predstavu o dokonalom chlapovi. "Čakáš na niekoho?" opýtala sa ho. Muž údajne prekvapene odpovedal, že áno. Prezradil jej, že je hercom a čaká na ostatných kolegov, aby ich previedol po Lisabone. Rozprávali sa celú večnosť a napokon dal Julii svoje telefónne číslo.

Zdroj: Instagram/theroamingflamingo

Počas nasledujúcich týždňov sa stali hrdličkami Lisabonu. D’Oraziová sa do muža a do portugalskej metropoly vášnivo zamilovala. Dokonca začala uvažovať nad tým, že sa do Portugalska natrvalo presťahuje. Nastali však dni, kedy sa nejaký čas nevideli, pretože mladík musel kvôli hereckej kariére odcestovať do Porta. Za celý ten čas sa svojej priateľke neozval. Julia sa v dôsledku toho zmenila na niečo, čo z duše nenávidí - bláznivú ženskú. Cítila úzkosť, že o ňom nič nevie. Po čase sa jej však priateľ predsa len ozval. Počas telefonátu mu Julia povedala, že sa potrebujú vážne porozprávať. Dohodli sa teda, že strávia romantický večer v Lisabone. Austrálčanka sa kvôli nemu pekne obliekla a tešila sa na spoločné chvíle.

Zdroj: Instagram/theroamingflamingo

Lenže o pár hodín prišla studená sprcha v podobe esemesky, ktorú jej priateľ poslal. Stálo v nej: "Minulú noc som mal niečo s herečkou, s ktorou spolupracujem. Nedokázal som tomu odolať. Bude lepšie, keď sa dnes večer neuvidíme. Myslím, že som sa zamiloval. Môžem ti zavolať neskôr?" Julia zostala v šoku, nemohla uveriť, že jej muž snov s niekým najprv spal a potom sa do danej osoby dokonca zamiloval. "Cítila som sa byť porazená, akoby sa môj svet zrazu zrútil a mohol za to niekto, komu som otvorila celé svoje srdce," skonštatovala. Doposiaľ nedokáže pochopiť, ako sa taká nádherná rozprávka mohla stať srdcervúcou nočnou morou. Ale aj taký je život.