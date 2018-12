Chodíte s psychopatom? Vedci odhalili ZNAKY, vďaka ktorým to zistíte

Podľa štatistík má jeden zo sto ľudí sklony ku psychopatickému správaniu. Ak sa teda spoznáte s cudzím mužom alebo ženou, ktorí vás dostanú na dokonalý výzor a správanie, tak existuje reálna šanca, že sa z nich vykľuje psychopat.. Dobrým príkladom je prípad sériového vraha, násilníka a nekrofila Teda Bundyho, ktorého najbližšie okolie poznalo ako úctivého a vzdelaného muža. Všetkých šokovalo, že práve on zavraždil 30 žien a dievčat vo veku od 12 do 26 rokov. Ako teda spoznáte, že chodíte s netvorom?

Ted Bundy Zdroj: profimedia.sk

Hoci psychopatov charakterizuje pretrvávajúce antisociálne správanie, neschopnosť empatie, neprimeraná odvaha, emocionálna odolnosť, zlomyseľnosť, impulzívnosť a mimoriadne egoistické vlastnosti, všetko dokážu veľmi dlho skrývať. Naopak podľa odborníkov majú veľa pozitívnych čŕt, akými sú napríklad zmysel pre detail, rýchlo dokážu odhadnúť človeka a dá sa s nimi rozprávať takmer o všetkom. Schopnosť byť presný a kreatívny znamená, že môžu byť úspešnými odborníkmi.

Patologický klamár

Prvým znakom, ktorý by sa mohol prejaviť, je patologické klamstvo. Je naozaj veľmi ťažké prichytiť psychopata pri nejakej lži, pretože ju dokáže strategicky plánovať.

Zdroj: Getty Images

Pripraví vás o sebavedomie

Vnímanie ich vlastnej hodnoty je zvyčajne mimoriadne vysoké. Dokonca aj keď je budúca obeť profesionálne veľmi úspešná, bude sa vo vzťahu s ním cítiť bezcenne a bezvýznamne. Časom psychopat úplne rozdrví sebavedomie svojho partnera, len aby ho ovládal. Výskumy potvrdzujú, že títo ľudia často používajú techniku manipulovania nazvanú "gaslighting", ktorou svoju obeť dokonale zneistia, zmätú a privedú ju k extrémnym pochybnostiam o svojej osobnosti. Dôvod, prečo sú dobrí pri manipulácii, spočíva v tom, že zvyčajne dokážu trpezlivo skúmať správanie ľudí a svoje zistenia šikovne používajú na to, aby ich ovládali.

Zdroj: Getty Images

Výraz šteňaťa a nedostatok sebakontroly

To, že ste vo vzťahu so psychopatom, zistíte aj podľa toho, že sa pri výčitkách alebo oprávnených sťažnostiach partnera zachová ako bezbranné batoľa a použije výraz nevinného šteniatka. Títo ľudia totiž nie sú schopní pripustiť si akúkoľvek vinu a nepoznajú výčitky svedomia. Nedávna štúdia mozgu uväznených psychopatov dokázala, že čím bola u pozorovaných zaznamená vyššia úroveň psychopatických prejavov, tým nižšia bola ich schopnosť cítiť vinu z podvádzania a klamstiev. Toto zistenie súviselo so zníženou aktivitou prednej cingulárnej kôry mozgu. Jej činnosť ovplyvňuje morálku, emócie a ovláda impulzy. Aj ďalšie podobne zamerané výskumy potvrdili, že psychopati majú štrukturálne a funkčné rozdiely vo viacerých oblastiach mozgu vrátane prefrontálnej kôry, ktorá hrá rozhodujúcu úlohu pri vývoji a plánovaní osobnosti. Správanie týchto ľudí ale nesúvisí iba so štruktúrou jeho mozgu. Niektoré výskumy totiž potvrdili, že psychopati môžu mať schopnosť cítiť empatiu, a to tak na intelektuálnej, ako aj emocionálnej úrovni, ale jednoducho ju ignorujú. Vedci dokonca predpokladajú, že takíto ľudia vedia o tom, že ich správanie je negatívne a konajú v dôsledku nedostatku sebaovládania. Partneri psychopatov sú tak neustále vystavovaní nepredvídateľným stimulom a nereálnym dlhodobým cieľom. Nedostatok sebakontroly a sebaovládania sa môže skončiť aj spoločenským škandálom.

Sociopat a narcis

Psychopati majú tiež tendenciu prejavovať znaky sociopatie a narcisizmu a sklony k nevere. Ak im ide o sex, vedia veľmi úspešne manipulovať. Čo sa týka štatistík, ženy dokážu opustiť manipulátora a násilníka rýchlejšie ako muži. Muži zostávajú vo vzťahu, pretože neznášajú pocit zlyhania a odmietnutia a naďalej bojujú o priazeň partnerky. Ak partneri, ktorí nakoniec nájdu silu a vyviaznu zo vzťahu so psychopatom, nedostatok jeho empatie mu nedovolí, aby si za stroskotaný vzťah priznal akúkoľvek vinu a za dôvod rozchodu označí partnera, ktorý ho opustil. Tento postoj pochádza z presvedčenia, že ho niekto zradil. Ak však ďalší partner nebude pre psychopata dostatočne zaujímavý tak, ako dúfal, môže sa pokúsiť vrátiť sa k pôvodnému partnerovi, ktorého zasypáva ospravedlňovaním a sľubmi.

Zdroj: Getty Images

Parazit

Psychopati zvyknú žiť parazitný životný štýl a berú viac, ako dávajú. To znamená, že partnerov využívajú ako zdroj istoty vo všetkých oblastiach, najmä vo finančnej. Niektorí ľudia však akceptujú partnera - psychopata, vždy ho dokážu ospravedlniť a takýto vzťah im vyhovuje.