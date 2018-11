Najmladšia víťazka (23) lotérie hľadá chlapa: Zaplatím mu poriadny balík, len aby so mnou chodil

Parková, ktorá pochádza zo škótskeho Edinburghu, sa stala pred šiestimi rokmi najmladšou víťazkou lotérie Euromillions. Keď vyhrala milión libier (1,1 milióna eur), mala len sedemnásť rokov. Výhra jej umožnila skončiť s prácou platenou ôsmimi librami na hodinu, dokonca odstúpila z edinburghskej rady, kde pôsobila so svojou mamou. Peniaze investovala do zväčšenia pŕs, zadku, nových zubov, kúpila si dom, auto a absolvovala niekoľko luxusných dovoleniek. Ani napriek peniazom sa jej ale nedarí nájsť človeka, s ktorým by sa mohla deliť o svoje šťastie.

Zdroj: Facebook/Jane Park

Minulý rok sa Jane objavila v rannej šou, kde opísala svoju samotu a prázdnotu. Vlani sa stretávala s účastníkom šou speváckej súťaže X Factor Samom Callahanom, no vzťah sa skončil po jeho nevere. Jej ďalší priateľ mal údajne tajnú frajerku, takže aj tento vzťah stroskotal.

Zdroj: Facebook/Jane Park

"Jane je úžasná a má čo človeku dať, ale odkedy vyhrala v lotérii, väčšinu času je sama a vôbec nemá šťastie v láske. Nikdy nevie, či ju chlap miluje kvôli jej osobnosti alebo peniazom. Jane je nesmelá a často sa obáva motívov iných ľudí," uviedol človek z jej okolia. Ten tvrdí, že Parková je teraz ochotná zaplatiť desaťtisíce libier chlapovi, ktorý ju bude milovať a bude jej verný a lojálny. Dievčina mala dokonca založiť webstránku, prostredníctvom ktorej sa môžu muži o jej priazeň uchádzať.

Parková dokonca uvažuje o tom, že lotériu zažaluje, aby upravila podmienky výhry. Podľa jej názoru by sa hry nemali zúčastniť osoby mladšie ako osemnásť rokov. Inak by to mohlo skončiť podobne ako s ňou, zúfalou milionárkou, ktorá platí chlapom za to, že s ňou chodia.