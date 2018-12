Žena (54) sa mala vydávať, no snúbenec svadbu zrušil: Prišlo peklo, vykľula sa z nej beštia

Päťdesiatštyriročná Catherine Jarvisová sa nevedela dočkať svojho veľkého dňa s o rok starším Colinom. Boli zasnúbení rok a žena bola tak nedočkavá, že prijala snúbencovo priezvisko ešte pred svadbou. Krátko pred ňou ju ale Colin odvolal. Stalo sa tak po tom, čo po ňom snúbenica hodila horúce zemiaky a okrasného kraba. Ohrdnutá partnerka sa rozhodla pomstiť. Pomocou rebríka sa cez okno dostala do mužovho bytu a podpálila nábytok vo vnútri.

Jarvisová podľa súdu v anglickom Exeteri v čase založenia požiaru údajne zažívala emocionálny zmätok. Ku všetkému sa priznala, na základe čoho jej bol udelený podmienečný trest odňatia slobody. "Mali sme sa zobrať. Ja som to odvolal, a tak sa to všetko začalo," povedal Colin. O niekoľko dní po odvolaní svadby Colinovi zavolal sused a oznámil mu, že jeho dom horí. "Žil som tam tridsať rokov, bol to môj hrad. Na dome som za tie roky vykonal množstvo práce," skonštatoval smutne.

Zdroj: profimedia.sk

Muž okamžite vyrazil späť domov a kontaktoval políciu, pretože mu bolo jasné, kto za požiarom stojí. Catherine našiel stáť vonku, odkiaľ sa pozerala na horiace obydlie. Ešte v ten deň ju zatkla polícia. Hasičom sa podarilo dostať požiar pod kontrolu, medzitým však stihla vzniknúť škoda v hodnote niekoľko tisíc libier.

Zdroj: profimedia.sk

Jarvisová dostala podmienku 21 mesiacov s odkladom na dva roky. Okrem toho jej súd nariadil 120 hodín verejnoprospešných prác a svojmu ex musí taktiež zaplatiť náhradu škody vo výške 3000 libier.