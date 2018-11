Kráska (36) chcela podstúpiť lacnú plastiku: Hrozivý zvrat ešte predtým, než ju začali operovať!

Tridsaťšesťročná realitná agentka odcestovala z Dallasu do mexického Juarezu, aby tam podstúpila plastickú operáciu nosa. V Južnej Amerike to bolo totiž až o dve tretiny lacnejšie než doma. Po zákroku však skončila s ťažkým poranením mozgu v kóme. Chirurgovia podali pacientke anestéziu, aby ju mohli operovať. Táto snaha o umelý spánok však absolútne stroskotala, pretože látka, hoci bola vpichnutá do chrbtice, namiesto toho, aby zaúčinkovala v tele, prešla do mozgu a spôsobila veľké opuchy.

Lekári neskôr Avilovej snúbencovi Enriqovi Cruzovi povedali, že neboli schopní vykonať zákrok, pretože Laurin tlak dramaticky klesol. Okrem toho utrpela aj zástavu srdca. Pacientku previezli do neďalekej nemocnice, kde strávila štyri dni. Medzičasom sa ju jej blízki snažili dostať naspäť do USA. Ženu napokon dostali do nemocnice El Paso v Texase, odkiaľ rodine oznámili jej kritický stav.

"Povedali nám, že utrpela ťažké poškodenie mozgu, vraj už nikdy nebude tou Laurou, akú sme všetci poznali. Už nikdy nebude schopná sama jesť, chodiť a dokonca ani hovoriť," uviedla sestra Angie. Rodina to však nevzdáva a napriek zlým prognózam príbuzní tvrdia, že Laura na nemocničnom lôžku otvorila oči a pohla rukami.

Snažia sa preto o jej presun do lepšej nemocnice, Avilová však zdravotné poistenie, takže nateraz sa prevoz nedá uskutočniť. Avilovej najbližší preto prostredníctvom stránky GoFundMe zorganizovali zbierku, ktorá pomôže s financovaním jej zdravotnej starostlivosti. "Práve teraz sa modlíme za zázrak. Chceme aj druhý názor," dodal Enrique.