Chcete si predĺžiť vek až o desať rokov? Toto sú vedecky dokázané spôsoby, ako to urobiť

Nové odporúčania britskej vlády na predĺženie života a zlepšenie jeho kvality vychádzajú podľa Hancocka z jednoduchých a najmä prirodzených krokov, ktoré podceňujeme. Mali by byť pritom bežnou súčasťou nášho života. Je nesprávne, ak si ich odopierame, pretože práve ich absencia dokáže naštartovať frustráciu a mnohé civilizačné ochorenia. Na co by ste teda nemali zabúdať, ak chcete žiť dlhšie a zdravšie?

Užívajte si veľa sexu

Časté milovanie dokáže predĺžiť mužom život až o štyri roky a u žien je to podobné. Dostatok sexu totiž aktivizuje vznik enzýmu telomeráza, ktorý predĺži pôvodnú dĺžku telomérov a pomáha pri replikácii DNA. Dopriať by sme si mali približne 350 orgazmov ročne. Ak vás toto číslo vystrašilo, neľakajte sa. Už tí muži, ktorí majú sex dvakrát týždenne, znižujú riziko úmrtia na polovicu v porovnaní s tými, ktorí si ho užijú menej ako raz mesačne. Ženy sú síce obmedzené menštruáciou, ale ak sa milujú mimo jej obdobia čo najviac, budú na tom podobne ako muži.

Zdroj: Getty Images

Choďte na prechádzky

Ak máte viac ako štyridsať rokov a zaradíte prechádzky medzi svoje pravidelné aktivity, získate až štyri a pol roka života navyše. Chôdza dokáže ozdravovať a aktivizovať kardiovaskulárny systém a pohyb na čerstvom vzduchu okysličuje mozog.

Staňte sa rodičmi

U tých, ktorí majú deti, je vyššia pravdepodobnosť, že budú žiť najmenej o dva roky dlhšie než tí, ktorí ich nemajú. Emočný vplyv vašich potomkov má totiž priaznivý vplyv na vaše zdravie.

Zdroj: Getty Images

Priznajte si vek

Štúdia, ktorej sa zúčastnilo 660 ľudí vo veku nad päťdesiat rokov, odhalila, že tí, ktorí pozitívne prijali svoj vek, mali tendenciu žiť v priemere až o sedem a pol roka dlhšie ako ľudia, ktorí si vek nepriznali. Pozitívne prijatie veku, aktivita, radosť a využitie skúseností sú spojené so znížením stresu a eliminujú mnohé zdravotné riziká. Najviac spokojnou skupinou spomedzi opýtaných boli osemdesiatnici, ktorí zostávali spoločenskí napriek svojmu veku.

Doprajte si veľa spánku

Ak nepodceňujete dĺžku spánku, znížite si po šesťdesiatke riziko predčasnej smrti o 12 až 30 percent. V štúdii z roku 2010, ktorá oslovila až milión respondentov, sa zistilo, že tí, ktorí spia v noci menej ako šesť hodín, majú o 12 percent vyššiu pravdepodobnosť, že predčasne zomrú.

Zdroj: Getty Images

Neponáhľajte sa do dôchodku

Pobyt v práci je možno pre mnohých stresujúci, ale zároveň vás udržuje v aktivite a vy si ním predlžujete život. U všetkých, ktorí išli do dôchodku vo veku vyššom ako 66 rokov, sa znížilo riziko úmrtia o 11 percent v porovnaní s tými, ktorí prestali pracovať skôr, ako dosiahli 65 rokov.