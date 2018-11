Takto hlúpo prišli ľudia o miesto: Expertka vymenovala chyby, kvôli ktorým vám hrozí vyhadzov

Z práce sa dá odísť z mnohých dôvodov. Osobné rozhodnutie, keď urobíte všetko sami z vlastného presvedčenia a túžbe po zmene, patrí k tým šťastnejším. Mnohí si však prácu nevážia a vyslovene si koledujú o vyhadzov. Gatelyová uviedla najčastejšie chyby, akých sa ľudia dopúšťajú v práci a riskujú, že odídu so zlým posudkom. Okrem nedostatočných pracovných schopností a nízkej emocionálnej inteligencie a kultúry zhrnula do štyroch bodov najčastejšie dôvody, ktoré vedú zamestnávateľov k tomu, aby svojich podriadených prepustili.

Outsourcing

V roku 2013 sa na verejnosti pretriasal podvod amerického softvérového vývojára, ktorý dostal od objednávateľa zákazky odmenu vo výške šesťmiestnej sumy. Developer bol však natoľko prešpekulovaný, že zaplatil šanghajskej poradenskej spoločnosti pätinu zo svojej odmeny a tá urobila celú prácu za neho. Prefíkaný štyridsiatnik takto vydržal vo firme dva roky a bol dokonca niekoľkokrát vyhlásený za zamestnanca roka, zatiaľ čo trávil dni surfovaním po internete. Samozrejme, že nakoniec vo firme skončil. "Okrem toho, že poštval proti sebe zamestnávateľov, je tu aj iná vec. Možno sa mnohým zdá atraktívne zarábať peniaze bez práce, ale časom týchto ľudí nič neteší, nenapĺňa a sú frustrovaní," poznamenala Gatelyová. Podľa nej treba z práce odísť vždy, ak v nej nepociťujete spokojnosť a zmysluplnosť.

Zdroj: Getty Images

Klamstvo

Lož už urobila z mnohých zamestnancov nezamestnaných. Možno s ňou chvíľu prežijete, ale časom pravda vyjde najavo a vy budete musieť odísť z práce s hanbou. Najčastejšie vraj ľudia klamú vtedy, keď si chcú prikrášliť životopis o skúsenosti a zručnosti, ktoré nemajú. Ako príklad môže poslúžiť bývalá šéfka oddelenia informatiky na úrade vlády v austrálskom Adelaide. Veronica Theriaultová tvrdila, že má 20-ročnú prax, ktorú nadobudla vo viacerých veľkých firmách vrátane spoločnosti Wotif, ktorá sprostredkováva ubytovanie. Neskôr sa však zistilo, že pre túto firmu nikdy nepracovala. Zosmiešnená štátna úradníčka musela z pozície odísť a prišla o svoje dobré meno.

Sociálne médiá

Gatelyová varuje všetkých, ktorí potrebujú "vypustiť paru" a cez sociálne médiá sa so zvyškom sveta podeliť o krivdu, ktorú utrpeli v zamestnaní. Je to totiž ďalší zaručený spôsob, ako prísť o pracovné miesto. Takto dopadla aj americká servírka Tamlynn Yoderová. Na Facebooku sa počas pracovnej doby vyžalovala z toho, že nedostala všimné od zákazníka, ktorého účet bol 940 dolárov. Zabudla ale na to, že jej zamestnávateľ, firma Outback Steakhouse, má prísnu politiku, ktorá zakazuje pracovníkom zverejňovať informácie o klientoch. Čašníčke sa teda síce nakrátko uľavilo, keď sa posťažovala na skúpeho zákazníka, ale stálo ju to miesto.

Tamlynn Yoderová Zdroj: Facebook/Tamlynn Marie Yoder

Fyzické násilie

Ak sa dostanete na pracovisku s niekým do konfliktu, nikdy ho neriešte fyzickým útokom. Nič tým nevyriešite a okrem toho riskujete opletačky s políciou a nakoniec ten, kto vás vytočil, vyjde zo všetkého ako víťaz. "Jediný výbuch emócií sprevádzaný fyzickým násilím vás môže veľmi rýchlo pripraviť o zamestnanie," upozorňuje odborníčka a uvádza prípad Kristiana Weira. Ten pracoval ako konštruktér pre letecký uzol v austrálskom Wheatstone a rád si vo svojom kovbojskom klobúku vyrazil s kolegami do baru. A práve jeho klobúk pritiahol pozornosť jedného zo zákazníkov, ktorý mu ho zhodil z hlavy. Austrálčana to vytočilo a strhla sa bitka. Zamestnávateľ neskôr vyhodnotil Weirovo správanie ako "urážlivé, zastrašujúce, protispoločenské a násilné" a vyhodil ho.