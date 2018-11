Toto by sa stalo s vesmírom, ak by si Mars a Venuša vymenili miesta v slnečnej sústave

Stretnutie organizované v Lunárnom a planetárnom inštitúte v Houstone oživilo množstvo zaujímavých otázok. Výskumníci okrem iného diskutovali o prostredí skalných svetov v našej slnečnej sústave, ale aj mimo nej. Zaoberali sa aj myšlienkou vymeniť Mars s Venušou v slnečnej sústave. Išlo o pobavenie, no aj v tejto zábavnej zložke vystupovalo množstvo vedy.

Mars má hmotnosť jednej desatiny Zeme, zatiaľ čo Venuša váži zhruba toľko ako Zem. Obe planéty majú niečo spoločné - nie sú obývateľné. Teplota povrchu Marsu dosahuje -60 stupňov Celzia, zatiaľ čo na Venuši je to 460 stupňov Celzia kvôli hustote planéty. Čo by sa teda stalo, keby si tieto dve planéty vymenili miesta?

Venuša Zdroj: Getty Images

"Moderný Mars by na Venušinom orbite celkom zoschol, aspoň na zemské štandardy," uviedol Chris Colose, klimatický vedec z Goddardovho inštitútu pre vesmírne štúdie. Mars má tenkú atmosféru, odpálenú Slnkom po tom, ako z nevysvetliteľných príčin stratil svoje magnetické pole. Je málo pravdepodobné, že by Mars z pozície Venuše uvoľnil dostatok oxidu uhličitého. Tento oxid uhličitý sa prirodzene nachádza na povrchu Marsu. Keby bola teplota planéty vyššia, uvoľnil by sa do atmosféry, čo by spôsobilo zhustnutie atmosféry. Presne k tomuto javu by došlo, keby sa Mars ocitol na mieste Venuše. A aj keby bola atmosféra hustejšia, bez magnetického poľa by sa v nej Mars neudržal. "Z Marsu by sa stala teplejšia skala," domnieva sa Colose.

Mars Zdroj: Getty Images

Čo sa týka Venuše, je zaujímavé, že jej teplota nezávisí od Slnka. Keby sme ju presunuli na pozíciu Marsu, stále by si zachovala rovnakú teplotu ako vo svojom ekvilibriu. Planéta by mohla čiastočne vychladnúť až po dlhšom čase. Zdá sa, že zamenenie Marsu s Venušou by teda nevyprodukovalo nový, obývateľný svet.