VIDEO Prelomový úspech ľudstva: Prvé FOTO sondy po pristátí na Marse, vedci zažili minúty hrôzy

Stalo sa tak v pondelok 26. novembra o 20:53 SEČ, kedy americká statická sonda InSight pristála na povrchu červenej planéty po 7-mesačom lete. InSight je vôbec prvým aparátom určeným k seizmickému prieskumu Marsu. Sonda pristála presne po siedmich rokoch, kedy na Mars odštartovalo mobilné laboratórium Curiosity.

Potvrdil to Národný úrad pre letectvo a vesmír (ďalej len NASA) s tým, že o sedem hodín po pristáti prišla informácia zo sondy Mars Odyssey o otvorení solárnych panelov a nabíjaní batérií. Tá je na obežnej dráhe okolo Marsu od októbra 2001.

Pracovníci vládnej agentúry označili pristátie ako najnáročnejšiu časť misie. Hovorili o šesť a pol minútach hrôzy, pretože počas nich vstupovala do riedkej atmosféry Marsu s rýchlosťou 20 900 kilometrov za hodinu, pričom postupne spomalila na 8 kilometrov za hodinu.

Pristátie potvrdil rádiový signál, ktorému trvalo viac ako osem minút, kým prekonal vzdialenosť 160 miliónov kilometrov medzi Marsom a Zemou. Sonda Mars Odyssey potvrdila správne rozovretie panelov, ktoré je dôležité pre zásobovanie sondy energiou.

„Bezchybné,“ povedal Rob Manning z Laboratória prúdových motorov (JPL) v kalifornskej Pasadene o pristáti s tým, že hoci to už v minulosti dokázali, pristávanie na Marse je mimoriadne náročné. „Skutočne sme dúfali, že to prebehne správne. Od prieniku vrchnými vrstvami atmosféry až po dosadnutie je potrebné bezchybne vykonať tisíce krokov,“ dodal Manning.

InSight po pristáti na planinu Elysium na povrchu Marsu v blízkosti rovníka odoslal i prvú fotografiu z povrchu. Snímka je neostrá preto, lebo v tom čase bol objektív kamery ešte v ochrannom puzdre.

Na svojom twitterovom účte NASA, spoločnosti Lockheed Martin, ktorá je výrobcom sondy a všetkým, ktorí na tejto misii pracovali, zagratuloval americký viceprezident Mike Pence. „Je to už ôsmykrát, čo USA pristáli na Marse, a prvá misia, kde budú skúmané hlbiny. Neuveriteľný míľnik,“ napísal Pence.

