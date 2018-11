Rusi sa opäť pustili do Američanov: Chcú prešetriť, či vôbec boli na Mesiaci

V sobotu to vyhlásil šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin, ktorý je zároveň vicepremiérom ruskej vlády pre zbrojný program a vesmírny výskum. Rogozin to povedal v odpovedi na otázku novinárky, či považuje misiu Apollo 11 amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na Mesiac z júla 1969 za reálnu udalosť. "Dali sme si za cieľ poletieť tam a zistiť, či tam (Američania na mesiaci - pozn. SITA) boli, alebo nie," vyhlásil Rogozin.

Podľa agentúry Associated Press (AP) sa Rogozin pri tomto výroku usmieval, čo by mohlo naznačovať, že ho nemyslí úplne vážne. Na druhej strane však treba brať podľa AP do úvahy aj to, že v Rusku sú konšpiračné teórie o údajne fingovanom pristátí Američanov na Mesiaci veľmi populárne, a často ich priživujú svojimi výrokmi aj najvyšší predstavitelia v štáte.