Čína vyslala na Mesiac lunárnu sondu: Ako prvá preskúma jeho odvrátenú časť

SI-ČCHANG - Čína vyslala v piatok do vesmíru lunárnu sondu Čchang-e 4, ktorá má ako prvá skúmať odvrátenú stranu Mesiaca. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.

Sondu vyniesla na obežnú dráhu Zeme nosná raketa Čchang-čeng 3B, ktorá odštartovala v sobotu ráno miestneho času z kozmodrómu Si-čchang nachádzajúceho sa v južnej časti Číny. Sonda Čchang-e 4 má pristáť na odvrátenej strane Mesiaca približne na Nový rok, pričom podľa rôznych odhadov potrvá jej let 14 až 27 dní. Najväčšou výzvou bude nadviazanie komunikačného spojenia s odvrátenou stranou Mesiaca, ktorá nie je viditeľná ani dostupná pre signály vysielané zo Zeme.

Čína za týmto účelom vyslala v máji tohto roku do vesmíru družicu Čchüe-čchiao, ktorá má sprostredkovať komunikáciu so sondou a pozemným riadiacim centrom. Sonda, zložená z pristávacieho modulu a lunárneho robotického vozidla, má skúmať oblasť v blízkosti mesačného Južného pólu. Má vykonávať sériu experimentov vrátane pokusu s pestovaním zeleniny v uzavretom priestore na povrchu Mesiaca. Je vybavená meracími zariadeniami a panoramatickou kamerou.

Čína bude danú oblasť skúmať ako prvá, keďže na odvrátenej strane Mesiaca ešte nepristala žiadna sonda vyslaná zo Zeme. Čína v súčasnosti rozvíja ambiciózny vesmírny program, v rámci ktorého plánuje do roku 2020 pristátie robotického vozidla ma planéte Mars. Do roku 2022 chce vybudovať vlastnú vesmírnu stanicu a do roku 2029 vyslať misiu k Jupiteru.