Mladík (†28) chcel pobaviť kamarátov, zjedol živého tvora: O pár hodín sa začalo peklo, ukrutná smrť

Sam Ballard bol v roku 2010 mladý a usmiaty chalan, ktorý hrával vo voľnom čase ragby. Pohľad na jeho posledné fotografie, ktoré pred pár dňami obleteli svet, ale vypovedajú niečo úplne iné. Je na nich zachytený zničený mladík pripútaný na lôžko v spleti hadičiek a káblikov, ktoré udržiavajú jeho životné funkcie. A presne takto prežil posledných osem rokov svojho života.

Zdroj: Facebook/The Project

Za všetko pritom môže žart, ktorým dobre pobavil svojich priateľov na jednom večierku, keď zjedol živého záhradného slimáka. Niekoľko hodín nato sa však už nikto z prítomných nesmial. Sam totiž upadol do kómy. "Na párty sme už niečo popili, keď sa zrazu na stôl priplazil malý slimák," spomína kamarát zosnulého Jimmy Galvin. "Sam sa smial a spýtal sa, či ho má zjesť. Bavili sme sa na tom a on to naozaj urobil, čo nás rozveselilo ešte viac."

Ballard bol v kóme 420 dní. Lekári mu neskôr diagnostikovali nevyliečiteľnú infekciu, ktorou sa nakazil od spomínaného slimáka. Maličký mäkkýš bol totiž medzihostiteľom pľúcneho červa angiostrongylus cantonensis, ktorý v tele mladíka spustil eozinofilnú meningoencefalitídu, čiže zápalové ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Z nemocnice sa Sam dostal až po dlhých troch rokoch a pripútaný na invalidný vozík zostal odkázaný na matkinu starostlivosť.

Zdroj: Facebook/The Project

"Synova choroba kruto zasiahla celú našu rodinu. Na tých chlapcov som sa nedokázala hnevať, bol to všetko súbeh nešťastných udalostí. Snažili sa mi pomôcť a často nás navštevovali," hovorí Katie Ballardová. Vďaka podujatiam, ktoré organizovali kamaráti a rodina, sa podarilo zhromaždiť peniaze, ktoré matka potrebovala na zabezpečenie 24-hodinovej starostlivosti o chorého syna. Po jeho smrti ale musí teraz rodina zaplatiť poisťovni v prepočte 28 500 eur.